Журналистам запретили снимать прилёт Навального во Внуково «из-за коронавируса»

Аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, отказал в возможности съёмки этого события, со ссылкой на ответ пресс-службы Внуково пишет издание Sota Vision. Аэропорт объяснил отказ антикоронавирусными мерами.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса, временно не проводятся», — говорится в ответе пресс-службы аэропорта.

При этом во Внуково заверили, что видео пассажиров рейса из Берлина «будет предоставлено».

Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково «вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами».