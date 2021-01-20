В Госдуме планируют запретить суррогатное материнство для одиноких людей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, запрещающий услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также для неженатых мужчин и незамужних женщин, со ссылкой на документ пишет РБК.

Один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы от «Единой России» Пётр Толстой подтвердил, что участвовал в работе над документом, и рассказал, что пока не знает, когда поправки внесут в Госдуму. По его словам, 20 января документ обсудят на парламентских слушаниях по вопросам суррогатного материнства.

В проекте пояснительной записки к законопроекту сказано, что «практика суррогатного материнства создаёт прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности». Авторы законопроекта предложили, чтобы услугами суррогатного материнства могли пользоваться только состоящие в браке мужчина и женщина, которая сама не может выносить ребёнка по медицинским показаниям. Они должны состоять в браке не менее одного года, их возраст должен быть от 25 до 55 лет, а обратиться к суррогатной матери они смогут по рекомендации врача. Также законопроект запрещает посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу подобных сервисов.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, комментируя законопроект, сказала, что документ противоречит базовым нормам Конституции, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом.

«Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав», — сказала Пушкина.

Также она отметила, что миллионы россиян воспитывают детей в одиночку и такие семьи ничем не хуже других.