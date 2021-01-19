«Судорог не было, но руки и ноги постоянно подрагивают». Журналист АН «Между строк» впервые в жизни окунулся в крещенскую купель 

Сегодня Крещение и сотни тагильчан устремились на Тагильский пруд, чтобы окунуться в купель, несмотря на 20-градусный мороз, коронавирус и даже то, что некоторые священники называют это маргинальным суеверием. Журналист АН «Между строк» Михаил Куценок решил приобщиться к православной крещенской традиции и впервые в жизни нырнул в ледяную воду. О своих ощущениях и о том, как устроена главная тагильская купель, он расскажет от первого лица.

Я крещёный, но назвать себя верующим не могу. Несмотря на это, у меня всегда был интерес к самому обряду крещения. Возможно, он меня больше интересует с точки зрения моржевания и экстремальных ощущений, но нельзя не отдать должное и культурно-исторической стороне вопроса. Я считаю, что традиции и обряды мы должны стараться сохранить хотя бы просто из-за их культурной ценности и уважения к предыдущим поколениям верующих в них людей. А если кто-то с помощью таких процедур ещё и духовно укрепится, так ещё лучше — в это нелёгкое время нужно использовать все возможности, чтобы не падать духом.

Решимости прийти в клуб моржей и искупаться в другой день мне так и не хватило, а когда ты знаешь, что вместе с тобой окунаются ещё десятки тысяч людей по всей стране, то решиться становится проще. Когда ты видишь, как старушки и дети лезут в прорубь, все твои предыдущие отмазки перестают работать.

Однако не стоит думать, что купание в ледяной воде — это безопасная забава. Чтобы вам об этом ни говорили, есть много противопоказаний. Я довольно долго изучал вопрос, взвешивал все за и против перед тем, как наконец собрался. Знаю, что проблем с сердцем, давлением и сосудами у меня нет, но если у вас есть какие-то заболевания, взвесьте все риски.

В купель я решил нырять, а не заходить по нескольким причинам: во-первых, не хотел растягивать процесс вхождения в воду, во-вторых, хотел почувствовать, каково это, когда проваливаешься под лёд.

Сложно описать ощущения, которые испытываешь, оказавшись в воде, но лично для меня они скорее приятные. Самое сложное — выровнять дыхание: организм испытывает дикий стресс, а тебе надо успокоится и стараться дышать ровно. Я старался не вылезать сразу из воды, а дождаться момента, когда тело немного привыкнет. По моим ощущениям, я просидел в воде секунд 30, но, скорее всего, мне это только показалось. По совету опытных моржей я не пошёл сразу одеваться, а сначала растёрся полотенцем докрасна. Ощущения при этом приятные и почти не холодно.

Я сам по себе худой, и, как мне кажется, таким, как я, труднее переносить подобные нагрузки — меня потряхивало ещё около часа. Судорог не было, просто руки и ноги постоянно подрагивают, охота шевелиться, бегать и прыгать. Организм получает огромный заряд энергии и адреналина. Болезненные ощущения были только в пальцах рук, но все они прошли довольно быстро: нужно их постоянно разминать и давать крови циркулировать.

В плане организации на Тагильском пруду всё сделано неплохо: купель довольно большая, мне хватило места прыгнуть, не боясь зацепиться за что-либо, мужики постоянно убирают лёд с настилов. В этом году из-за коронавируса раздевалки клуба моржей были закрыты, чтобы избежать скопления людей, и установлена палатка. Внутри неё не то чтобы очень тепло, но я думаю, что после проруби мне и +20 не показалось бы комфортной температурой. В палатке достаточно просторно, даже положенные для дистанцирования 1,5 метра почти всегда соблюдаются, у всех хорошее настроение, все разговорчивые и подбадривают друг друга. На пригорке возле клуба моржей дежурили спасатели, при мне, к счастью, никому помощь не понадобилась — надеюсь, и не понадобится.

По моим наблюдениям, большинство решивших окунуться, процентов 70, — это мужчины средних лет, но есть и молодёжь, при мне окунались отец с сыном лет 10-12. Возле проруби сомневающихся не встречал: все лезут в ледяную воду, как будто каждый день этим занимаются. Видимо, боятся ударить в грязь лицом, так как рядом постоянно кто-нибудь снимает фото и видео.

Не думаю, что этот обряд войдёт у меня в традицию, но если в будущем подвернётся случай совместить эти водные процедуры с баней или хотя бы просто с тёплым помещением, то я не задумываясь искупаюсь ещё.