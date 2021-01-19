Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь накануне посетил Нижний Тагил. Вип-гостя горожане заметили в ресторане отеля Demidov Plaza, куда Дудь и его спутники пришли пообедать.

Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания.

По нашим данным, Дудь и компания остановились в единственном четырёхзвёздочном отеле Нижнего Тагила Demidov Plaza в воскресенье вечером. День москвичи провели в нашем городе, а накануне вечером выселились из отеля.

Можно предположить, что Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил для съёмок нового выпуска своего шоу.