Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь накануне посетил Нижний Тагил. Вип-гостя горожане заметили в ресторане отеля Demidov Plaza, куда Дудь и его спутники пришли пообедать.
Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания.
По нашим данным, Дудь и компания остановились в единственном четырёхзвёздочном отеле Нижнего Тагила Demidov Plaza в воскресенье вечером. День москвичи провели в нашем городе, а накануне вечером выселились из отеля.
Можно предположить, что Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил для съёмок нового выпуска своего шоу.
- Юрий Дудь — в прошлом спортивный журналист телеканалов «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», экс-главный редактор, а ныне замгенерального директора портала Sports.ru.
- Собственное шоу на YouTube запустил в феврале 2017 года. В 2019 году переключился с интервью на выпуск документальных фильмов, посвящённых Колыме, теракту в Беслане и эпидемии ВИЧ в России. По состоянию на январь 2021 года канал «вДудь» имеет более 8,6 млн подписчиков и более 1,2 млрд просмотров.