Общество

Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил

19.01.2021 11:38
Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил

Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь накануне посетил Нижний Тагил. Вип-гостя горожане заметили в ресторане отеля Demidov Plaza, куда Дудь и его спутники пришли пообедать. 

Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания. 

По нашим данным, Дудь и компания остановились в единственном четырёхзвёздочном отеле Нижнего Тагила Demidov Plaza в воскресенье вечером. День москвичи провели в нашем городе, а накануне вечером выселились из отеля. 

Можно предположить, что Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил для съёмок нового выпуска своего шоу.

  • Юрий Дудь — в прошлом спортивный журналист телеканалов «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», экс-главный редактор, а ныне замгенерального директора портала Sports.ru. 
  • Собственное шоу на YouTube запустил в феврале 2017 года. В 2019 году переключился с интервью на выпуск документальных фильмов, посвящённых Колыме, теракту в Беслане и эпидемии ВИЧ в России. По состоянию на январь 2021 года канал «вДудь» имеет более 8,6 млн подписчиков и более 1,2 млрд просмотров. 
Фото: 
Instagram фирменного магазина Дудя @vdudvdudvdud
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