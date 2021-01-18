В Свердловской области за год на 56% выросло количество киберпреступлений, а число квартирных краж сократилось на треть

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области обнародовала статистику по преступлениям, совершённым в регионе за 2020 год. Всего правоохранительными органами было зарегистрировано 58 490 преступлений, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. К категории небольшой тяжести относятся 49,3% преступлений, а 22,6% являются тяжкими или особо тяжкими. В результате преступлений погибло 587 человек, 880 человек получили тяжкий вред здоровью.

С применением информационно-телекоммуникационных технологий совершено 22,7% зарегистрированных преступлений, их количество возросло с прошлого года на 56,4%. С использованием банковских карт совершено 4163 преступления, сети интернет — 9194, средств мобильной связи — 6762.

Более половины всех зарегистрированных преступлений (56,5%) составляют хищения чужого имущества. Путём кражи совершено 65,3% хищений, мошенничества — 27%, присвоения или растраты — 1,3%, грабежа — 3,4%, разбоя — 0,6%. Количество краж, совершённых с проникновением в жилище, сократилось на 33,5%, а мелких хищений чужого имущества, совершённых лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение, возросло на 54,1%.

С незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ связано 9,8% зарегистрированных преступлений.

В сравнении с прошлым годом количество случаев умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возросло на 10,6%, вреда здоровью средней тяжести — на 8%, тяжкого вреда здоровью — на 0,3%, убийств и покушений на убийство — на 0,4%.

Число преступлений экономической направленности возросло на 18,8%, а деяний коррупционной направленности — на 8,1%.

В 2020 году зарегистрировано 412 преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. 144 из них повлекли гибель людей. Среди любителей езды пьяным за рулём совершён 1801 рецидив.

Из 27 489 человек, совершивших преступления, 17,1% — женщины, 5,6% — несовершеннолетние, 5,2% — учащиеся, 0,3% — студенты. Не имеют постоянного источника дохода 53,4% лиц, совершивших преступления, 3,4% являются безработными. Лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено 63,5% расследованных деяний, в том числе ранее судимыми — 38,1%. В состоянии алкогольного опьянения совершено 36,5% преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 0,5%.