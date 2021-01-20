В Свердловской области утвердили новое положение о работе женских консультаций

Минздрав Свердловской области определил работу женских консультаций в муниципалитетах. Положение о деятельности медучреждений опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

В документе говорится о том, что в сёлах должны появиться выездные бригады для осмотров женщин. Выезды должны проводиться не реже раза в месяц. Также в женских консультациях появятся дежурные врачи, которые будут продлевать листы нетрудоспособности, проводить осмотры пациенток, обратившихся в экстренном порядке, направлять их на обследования.

Говорится в положении и о работе доврачебного кабинета женских консультаций. Один такой кабинет должен быть создан на пять врачебных участков и должен работать с 8:00 до 20:00, в том числе в выходные и праздники.

Кроме того, Минздрав разделил женские консультации на три группы. К первой группе относятся 37 женских кабинетов при районных больницах с численностью обслуживаемого населения от 20 до 50 тысяч. Ко второй — 32 самостоятельные консультации или кабинеты в роддомах, больницах и поликлиниках, к которым прикреплены 50–70 тысяч человек. В третью группу включили четыре консультативно-диагностических отделения перинатальных центров, роддомов, центров охраны материнства.

Согласно положению о работе женских консультаций, они осуществляют обследование и лечение беременных и гинекологических больных с использованием современных технологий в условиях дневного стационара и амбулаторных условиях. Здесь должны выполняться малые гинекологические операции, проводиться дистанционные приёмы, выписываться направления в кабинеты для выявления нарушений развития плода.

Также в постановлении Минздрава прописано положение о создании Школы осознанного родительства. На занятия будут приглашать рожениц с первого триместра и объединять их в группы по 10–15 человек.