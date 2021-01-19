В Нижнем Тагиле два новых детских сада на ГГМ начали принимать воспитанников

В Нижнем Тагиле заработали два новых детских сада: № 210 и № 211 на Уральском проспекте и улице Удовенко. Дошкольные учреждения были построены в 2020 году по нацпроекту «Демография».

Сегодня оба садика начали принимать первых малышей, но наполняемость групп составляет 50 процентов. К концу января, когда родители подготовят необходимые справки и документы, они будут принимать каждый день 170 и 90 детей соответственно, рассказали в пресс-службе мэрии.

Директор объединения МАДОУ «Радость» Елена Городилова отметила, что детский сад на Уральском проспекте, 93 является уникальным. Здесь сформированы четыре возрастные группы: две для самых маленьких (до трёх лет) и ещё две разновозрастные — для детей с трёх до пяти и с пяти до семи лет. Это даёт возможность старшим воспитанникам быть помощниками для малышей. В новом саду на улице Удовенко, 4 укомплектовано восемь групп, две из которых ясельные.

«Это большое событие для всех нас, потому что не было в истории города такого момента, что за год строилось и запускалось сразу три детских сада. Как только процесс лицензирования будет пройден, мы откроем ещё одно дошкольное образовательное учреждение на Уральском проспекте, 32, а в нашем объединении будет уже 37 структурных подразделений», — сказала Елена Городилова.

В 2021 году муниципалитет подготовил заявку на строительство двух детских садов в микрорайоне Приречном на 270 мест и на Руднике имени III Интернационала на 170 мест. Данные объекты прошли конкурсный отбор в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области. В рамках развития дошкольного образования в Нижнем Тагиле мэрия готовит проекты ещё трёх детских садов.