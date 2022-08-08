В Екатеринбурге муж зарезал 19-летнюю жену-тагильчанку, а потом покончил с собой

23-летний екатеринбуржец в присутствии пятимесячного сына убил свою 19-летнюю жену, уроженку Нижнего Тагила, после чего свёл счёты с жизнью. Как рассказывают знакомые и родственники, отношения между супругами были сложными.

Как пишет Е1.ru, убитая родом из Нижнего Тагила, но большую часть жизни жила в Верхней Салде. После школы приехала в Екатеринбург учиться на фармацевта. Со своим будущим мужем она познакомилась полтора года назад в интернете, недавно у пары родился сын. Семейная жизнь не ладилась, отношения были очень тяжёлые, девушка хотела подать на развод.

По словам знакомых, у пары были финансовые трудности. Молодой человек набрал кредитов, назанимал денег. Он тяжело переживал, что у него не получается разобраться с финансовыми и семейными проблемами.

«Она мне говорила, что они с мужем поругались. Я не одобрял её выбор, думал, что они давно живут отдельно. Потому что, когда она уехала рожать в феврале в Нижний Тагил, он просто ушёл и перестал отвечать на звонки. У неё даже денег не было купить покушать. После роддома она встретила его, он ребёнка подержал и молча ушёл. Уже понятно было, что нет смысла опять начинать что-то», — рассказал изданию отец погибшей.

Воспитывать пятимесячного малыша будет мама погибшей. Бабушка уже забрала внука к себе в Нижнюю Салду. В СУ СК по Свердловской области трагедию не комментируют.

