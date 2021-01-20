Свердловский омбудсмен заявила о нехватке вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила о нехватке вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле. Об этом она сообщила 20 января во время пресс-конференции.

Омбудсмен предложила отдать Нижнему Тагилу вакцину от коронавируса из Алапаевска. По её словам, в некоторых городах региона вакцинация проходит неравномерно: где-то остались дозы вакцины, но нет желающих ставить прививку, а где-то, напротив, препарат уже закончился, а желающих ещё много.

«В Нижнем Тагиле на вчерашний вечер не осталось ни одной дозы вакцины, а желающих привиться достаточно. Я считаю, что в таких случаях надо перебрасывать. Не хочет Алапаевск прививаться. Там 30 человек в листе ожидания на 2,5 тысячи доз вакцины. Давайте отдадим вакцину Тагилу, где люди в листе ожидания есть, а вакцины не хватит», — цитирует Татьяну Мерзлякову «Областная газета».

Также омбудсмен отметила, что на данный момент жалоб на принудительную вакцинацию не поступало.