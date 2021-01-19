«Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство»: Дудь прокомментировал суд над Навальным 

Журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, в котором высказался о суде над Алексеем Навальным после его возвращения в Россию. Он назвал суд «реактивным, закрытым и нарушающим законы» и заявил, что, когда «беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все».

«Одна из вещей, про которую сегодняшняя власть не устаёт повторять, — это победа над 90-ми. Типа избавились от бандюганов, нищеты и прочего беспредела. В столицах с этим и правда стало значительно лучше, но у тех, кто живёт не в них, могут быть другие мнения — и про безопасность, и про экономику. "90-е никуда не уходили" — принято говорить про далёкую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля. Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство. Суд, проведённый сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, — это именно беспредел. Самый большой риск тут в том, что, когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального). Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам», — написал Дудь.

Накануне Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде ареста на 30 суток, он пробудет в СИЗО до 15 февраля. Заседание прошло не в здании суда, а в отделе полиции в подмосковных Химках, куда Навального доставили после задержания в аэропорту Шереметьево. После оглашения решения суда политик выпустил обращение с призывом выходить на протесты, а его штаб анонсировал масштабные акции на 23 января.