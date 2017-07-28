Первого замглавы Сысерти приговорили к трём годам колонии-поселения

Первый заместитель главы Сысерти Константин Сурин приговорен к трём годам колонии-поселения с лишением права занимать должности в органах власти на два года, сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Соответствующее решение 28 июля приняла судья Сысертского райсуда Ирина Шадрина.

Напомним, Сурин обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следователей, с января по сентябрь 2013 года, занимая пост главы Кашинской сельской администрации, Сурин оформлял подложные выписки из похозяйственных книг. В них содержалась заведомо недостоверная информация о том, что у некоторых жителей Кашино есть право на различные земельные участки.

Используя подложные выписки, граждане смогли оформить право собственности на землю. Как выяснили следователи, в числе этих граждан были родственник Сурина и ряд его знакомых.

Дело рассматривалось Сысертским райсудом. В начале июля гособвинение запросило для чиновника 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Правда УрФО»