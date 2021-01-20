Омбудсмен Мерзлякова высказалась о протестной акции в поддержку Навального

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции заявила, что у людей, поддерживающих оппозиционера Алексея Навального, есть право на выражение собственного мнения, но только «по закону», пишет Znak.com.

Омбудсмен попросила не делать «фетиш» из шествия, анонсированного на субботу, 23 января.

«Я стараюсь быть объективной и не занимать чью-либо сторону, но я поняла, что оценивать ситуацию мне предстоит, если будет противодействие друг другу [полиции и сторонников Навального]. Не надо из этого делать фетиш. Событие, которое определённая часть жителей поддерживает, — это их право. Но нужно делать всё по закону, делать заявку. Мне сказали, что они не хотят делать заявку», — говорит Мерзлякова.

Ранее координатор региональных штабов политика Леонид Волков заявил, что акции в поддержку Навального пройдут по всей стране 23 января, в основном это будут митинги. Акции, вероятнее всего, будут несанкционированными, так как по закону, чтобы провести согласованные властями митинг или шествие, необходимо подать заявление в соответствующие органы за 10–15 дней. К 23 января такое требование выполнить невозможно.

В Екатеринбурге шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального начнётся в субботу, 23 января, в 14:00. Участники начнут акцию у входа на стадион «Динамо» и закончат в сквере у Театра драмы, где в 2019 году были протесты против строительства храма.

Напомним, Алексей Навальный был арестован на 30 суток Химкинским городским судом на следующий день после возвращения в Россию. Несколько дней назад УФСИН по Москве предупредила, что предпримет все необходимые меры для задержания оппозиционера, который, по их мнению, нарушил условия испытательного срока, назначенного ему ещё по делу «Ив Роше».