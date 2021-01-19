Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила нарушения в парке «Река Чусовая»

Нижнетагильская природоохранная прокуратура выявила множественные нарушения в природном парке «Река Чусовая». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверку прокуратура начала после обращения местного эколога Андрея Волегова. Так, были выявлены нарушения в сфере охраняемых природных территорий, соблюдения режима животного мира и охотничьих ресурсов, в сфере информационных технологий. Также, несмотря на многочисленные нарушения гражданами режима охраны, в течение трёх лет государственные инспекторы не составили ни одного протокола об административном правонарушении, а выдачу разрешений на охоту сотрудники парка оформляли на платной основе и не вели учёт.

«Кроме того, в ходе проверки вскрыты факты неуведомления сотрудниками парка органов полиции о многочисленных случаях браконьерства. Например, 18 июля и 23 июля 2019 года в реке Чусовой в районе деревни Харёнки и деревни Усть-Утки были обнаружены браконьерские сети. Однако, вопреки требованиям федерального законодательства и должностных инструкций, государственные инспекторы ограничились пресечением противоправной деятельности неизвестных лиц, при этом материалы по фактам незаконной рыбной ловли в полицию либо в органы Рыбнадзора не направили», — сообщили в прокуратуре.

Для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности руководству парка «Река Чусовая» было внесено представление.