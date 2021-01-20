Дублёр Сибирского тракта в Екатеринбурге встал в пробки из-за пяти аварий

Утром 20 января в Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта произошло сразу пять дорожных аварий, пишет Znak.com.

На «Яндекс.Картах» аварийными «значками» отмечены 15-й и 16-й километры. В соцсетях водители пишут про столкновение автомобилей на развязке с ЕКАДом в сторону Тюмени.

В группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» размещено видео с места ДТП — на нём видно три автомобиля, стоящих на дороге, и ещё три — на обочине; сколько из них участвовали в дорожном инциденте, неизвестно. По данным городского отделения ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

Утром в Екатеринбурге продолжается снегопад, который начался ещё ночью, на дорогах скользко, во многих местах образовались серьёзные колеи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министру ЖКХ и министру транспорта региона, а также главам муниципалитетов оперативно вывезти снег.