Роструд разрешил увольнять непривитых сотрудников, в том числе работающих на удалёнке

Роструд уточнил правила отстранения от работы не привитых от коронавируса сотрудников. Коснётся это и тех, кто работает удалённо. 13 июля федеральный орган направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором прописаны все условия отстранения непривитых сотрудников от работы.

«Отказ от профилактических прививок может быть причиной негативного ответа при приёме на работу или отстранения от неё, если это сопряжено с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями», — говорится в письме Роструда.

В ведомстве отмечают, что работодатели обязаны уволить сотрудников, отказывающихся от вакцинации. В письме подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 76, это можно сделать в случаях, прописанных не только в кодексе и федеральных законах, но и в других нормативно-правовых актах.

В случае, если сотрудники отказываются от процедуры вакцинации и не имеют при этом противопоказаний, они могут быть отстранены от работы. Напомним, что вакцинация от коронавируса была внесена Минздравом в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Дата отстранения сотрудников, согласно документу Роструда, зависит от сроков проведения вакцинации в регионе. Первой будет Москва — в столице 60% сотрудников торговли, общепита и других отраслей должны поставить первую прививку до 15 июля, а второй компонент — до 15 августа.