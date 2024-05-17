Полицейские Нижнего Тагила нашли двух пропавших братьев-подростков

Пропавших 16 мая братьев Михаила и Александра из Нижнего Тагила разыскала полиция. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мальчики 2011 и 2014 года рождения были найдены в ночное время в подъезде дома в Невьянском переулке. Вначале сотрудники обнаружили одежду пропавших, а после и самих подростков.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции подростков оперативно разыскали. На поиски братьев ориентировали дежурные наряды полиции. Был задействован личный состав отдела полиции 16 МУ МВД России “Нижнетагильское”. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции проверяли места возможного нахождения подростков. Уже в ночное время в подъезде дома в Невьянском переулке полицейские обнаружили вещи подростков. Позже там появились и сами “бегунки”», — сообщают в ведомстве.

Инспекторам ПДН ребята рассказали, что пошли гулять после школы и не хотели возвращаться домой, боясь ссоры с папой.

Уточняется, что мальчики воспитываются одним отцом, никаких противоправных действий в отношении них не совершено. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Сейчас братья и глава семейства будут поставлены на профилактический учёт. Сотрудники полиции при этом окажут им всестороннюю поддержку и необходимую помощь.