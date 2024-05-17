В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают родственников жителя Красноярского края, потерявшего память

Полиция Нижнего Тагила разыскивает родственников 72-летнего Алексея Погорлюка, который сейчас находится в больнице. 13 мая у дома № 19а на улице Попова пожилому мужчине внезапно стало плохо, неравнодушные граждане вызвали скорую помощь. В больнице пенсионер не мог вспомнить, где проживает и как сообщить родственникам его местоположение. При себе у мужчины был паспорт, где указано, что он родился в Ленинграде, а зарегистрирован в Красноярском крае.

«В беседе с сотрудником полиции мужчина признался, что совершенно не помнит, как и когда оказался в Нижнем Тагиле. Говорит, что в Красноярском крае у него есть сын, но как зовут, вспомнить не смог», — отметили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В настоящее время мужчина не нуждается в медицинской помощи, показаний для его дальнейшего нахождения в медучреждении нет.

Сотрудники полиции просят откликнуться родных мужчины, а также граждан, кто, возможно, знает, где он жил в Нижнем Тагиле. Просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-32 или на линию 02.