Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, похитившего деньги с банковской карты пенсионерки

В отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуется уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты 71-летней пенсионерки, проживающей на улице Циолковского.

Сыщиками установлено, что в конце апреля в вечернее время пожилая женщина направилась в магазин, но увидела около подъезда, как ей тогда показалось, соседа и попросила его приобрести спиртного и сигарет. Тот не отказал, и пенсионерка передала ему свою банковскую карту, назвав при этом секретный код.

Не дождавшись посланца с покупками, женщина вернулась домой и только на следующий день обратилась в ближайшее отделение банка. Там специалисты пояснили, что за это время её банковской картой 27 раз рассчитались за покупки в торговых точках города на сумму свыше 16 тысяч рублей.

«Оперативники проверили имеющуюся информацию и установили, что пенсионерка передала свою карту совершенно незнакомому мужчине, а вовсе не соседу, как она думала. Незнакомец, как выяснили сотрудники уголовного розыска, побывал в нескольких магазинах на улицах Пархоменко и Ленина, потом покутил в питейном заведении, после чего попросил водителя такси довезти его до рынка на улице Фрунзе. Пассажир сослался на отсутствие наличных денег и невозможность совершить перевод на карту в качестве оплаты за проезд. Тогда по обоюдному согласию было решено проехать через автозаправку на улице Краснознамённой, где пассажир просто заправил такси, расплатившись банковской картой», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Оперативные сотрудники проверили записи видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый в хищении денежных средств: худощавый мужчина лет 40–50, рост около 170 сантиметров, носит усы, на нём были серый джемпер, чёрные брюки и чёрная кепка.

Просьба ко всем, кто знает этого мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-71-02.