В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ поможет выпускникам бесплатно получить высшее инженерное образование

В Нижнем Тагиле у выпускников школ появилась возможность поступить на бюджетные места в Нижнетагильский технологический институт (филиал) Уральского федерального университета (НТИ УРФУ) по программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа. Для этого необходимо подать заявление на обучение с 20 июня до 25 июля.

В качестве вступительных экзаменов зачтут результаты ЕГЭ по обязательным дисциплинам: профильной математике и русскому языку, а также предметам на выбор: химии, физике или информатике. Предварительные заявки от желающих обучаться принимаются уже сейчас.

Общее количество бюджетных мест на обучение по программе — 50. Будущие студенты смогут выбрать для себя интересующее направление: металлургия, теплоэнергетика и теплотехника, мехатроника и робототехника, проектирование и сервис технологического оборудования в металлургическом производстве, электроэнергетика и электротехника. Наставниками студентов станут лучшие инженеры предприятия — руководители подразделений и главные специалисты технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК.

Программа инженерного бакалавриата ЕВРАЗа будет включать в себя пять направлений подготовки, корпоративную стипендию, работу студентов с реальными проектами и будущее гарантированное трудоустройство на предприятиях компании.

«Программа инженерного бакалавриата ЕВРАЗа в 2024 году предлагает абитуриентам новое, уже пятое направление подготовки — теплоэнергетика и теплотехника. Повышен размер стипендии. По завершении обучения у выпускников будет полное представление о профессии, а также понимание, где приложить знания и умения. Компании нужны молодые и думающие специалисты, стремящиеся как можно раньше стать частью инженерной команды ЕВРАЗа и двигать металлургию вперёд», — отмечает директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.