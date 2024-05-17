Гид по «Ночи музеев — 2024» 18 мая в Нижнем Тагиле от «Афиши МС»

18 мая в Нижнем Тагиле пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев — 2024». На разных площадках города будет много выставок, концертов, спектаклей, лекций и мастер-классов. Мы подготовили подборку самых интересных событий этой ночи.
Выставочные залы музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1)
16:30–17:30 — «Ретро-настолки» (6+)
Отправляйтесь всей семьёй и попробуйте поиграть в классические настольные игры: бродилки и лото. Будет интересно!
18:00–19:30 — интеллектуально-развлекательный квиз «Рыцарский турнир» (12+)
Музей приглашает поучаствовать в средневековом рыцарском турнире. В интересном сражении участникам нельзя будет пользоваться телефоном, но можно просить помощи оруженосцев. Приходите всей семьёй и проявите решительность и смекалку.
21:00–22:00 — интерактивное мероприятие «Карты на стол!» (16+)
Для любителей истории и настольных игр музей приготовил увлекательный мастер-класс, посвящённый тонкостям карточных игр XIX века. Вы узнаете, как играли в баккара, покер и другие популярные игры того времени.
Музей природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а)
17:00–20:00 — мастер-класс «Тайна на кончиках пальцев» (6+)
Любой желающий сможет узнать тайну отпечатков своих пальцев и познакомиться с интересными методами дактилоскопии.
Башня на Лисьей горе
15:00–19:00 — обзорная экскурсия «Лисьегорская башня» (6+)
Тагильчан приглашают посетить экскурсию в башне на Лисьей горе, где можно познакомиться с историей символа города, узнать об архитектуре и предназначении башни, а также насладиться красивым видом. Мероприятие проходит каждый час.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская, 4)
15:30 — мастер-класс «Анимация с любимым животным», студия «Ещё не Дисней» (6+)
Музей приглашает всех на увлекательный мастер-класс о животных. Здесь можно узнать много интересного. Берите с собой бумагу формата А4, простой карандаш, ластик, ножницы, любые цветные материалы (карандаши, фломастеры, мелки) и начинайте творить своё произведение искусства.
16:00 — теневой театр «Сказка о царе Салтане» (6+)
Юные тагильчане увидят удивительное представление театра теней по мотивам сказки о царе Салтане и смогут узнать, как обычные тени превращаются в волшебных персонажей.
18:00 — концерт «Органная феерия» (12+)
Насладитесь органной музыкой на концерте органистки и солистки городской филармонии Натальи Ворониной. Исполнительница является лауреатом нескольких международных конкурсов и победителем городской премии «Человек года».
18:30 — поэтический вечер «Пушкин в чёрно-белом» (12+)
Музей приглашает всех на увлекательный творческий вечер, посвящённый великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
21:30–23:00 — концерт диджея Anton Mayday (12+)
Музей проводит небольшой эксперимент. Как выглядит музыка через призму изобразительного искусства? На концерте вы послушаете музыку и за отведённое время изобразите впечатления на бумаге.
Экоиндустриальный технопарк «Старый демидовский завод»
12:00–20:00 — обзорные экскурсии по территории ЭИТ «Старый демидовский завод» (12+)
Каждый час сотрудники музея будут проводить ознакомительные экскурсии на территории завода продолжительностью 30–40 минут. Предварительная запись.
Креативный кластер Samoro.doc (Мира, 49)
21:00 — кинолекторий с Кириллом Ваганцевым, комедийная драма «Отец невесты» (0+)
Посмотрите увлекательную комедию с Элизабет Тейлор в главной роли. После просмотра вместе с основателем и ведущим кинолектория вы обсудите все интересные детали фильма.
Подробную информацию о мероприятиях и правилах посещения акции «Ночь музеев — 2024» вы можете посмотреть по ссылкам ниже.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств: vk.com/@-12285054-programma-vserossiiskoi-akcii-noch-muzeev-2024-kaleidoskop-s
Самородок — SAMORO.doc: vk.com/wall-204530683_2771
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»: museum-nt.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=7908