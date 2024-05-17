Тагильский weekend топ-6: фестиваль народного творчества, игра в «Мафию», футбол, гала-концерт победителей всероссийского конкурса, Stand Up и «Ночь музеев»

О том, чем заняться с 17 по 19 мая

Столбики термометров постоянно скачут, холода не хотят уходить, но призываем вас не унывать. Предлагаем в эти выходные не сидеть дома, а посетить различные мероприятия в городе. Поможет вам в этом наша традиционная подборка самых ярких событий предстоящего уик-энда. Также предлагаем познакомиться с программой и составить свой маршрут «Ночи музеев — 2024» по ссылке.

VIII Областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (0+)

18 мая

в парке «Народный»

Концертная программа раскроет культуру русских, марийцев, татар, азербайджанцев, немцев, башкир, таджиков, грузин. Апофеозом программы станет выступление коллектива уральских ложкарей «Парни Саб Ложки». Гостей ждут необычные выступления, конкурсы и призы от спонсоров мероприятия. Также будут работать развлекательные площадки и «Улица мастеров», на которой народные умельцы и мастера декоративно-прикладного искусства Свердловской области представят свои работы.

Игра «Мафия» (18+)

18 мая в 17:00

в лаунж-клабе «План Б»

«Город засыпает, просыпается мафия». Откладываем смартфоны в сторону и отправляемся в увлекательное путешествие в мир логических рассуждений и загадочных персонажей.

Футбольный матч ФК «Уралец» против ФК «Амкар Пермь» (0+)

18 мая в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В эту субботу приходите поболеть за тагильскую команду «Уралец», которая сыграет на домашнем поле против футбольного клуба «Амкар Пермь». Вход на стадион свободный.

Гала-концерт победителей юбилейного X Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…» (12+)

19 мая в 13 часов

в большом зале Нижнетагильской филармонии

В год 100-летия со дня рождения Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле снова прозвучат песни знаменитого поэта, прозаика, сценариста, певца, барда и композитора.

Stand Up (18+)

19 мая в 19:00

в гастропабе «Ленинград»

Организаторы предлагают зарядиться позитивом перед новой рабочей неделей, а также провести воскресный вечер в весёлой компании лучших тагильских комиков.

Stand Up (18+)

19 мая в 21:00

в лаунж-клабе «План Б»

Опытные стендап-комики планируют своими оригинальными шутками растопить сердца зрителей и заставить рыдать от смеха. Ребята уверяют, что будет жарко.