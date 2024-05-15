В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который потратил 100 тысяч рублей с кредитной карты своего товарища 

В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя за кражу денег с кредитной карты своего товарища. В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта).

Как сообщили АН «Между строк» в полиции, недавно к ним обратился 44-летний мужчина и пожаловался, что с его банковской карты пропали деньги. Он рассказал, что в октябре оформил новую кредитную карту и по такому случаю решил приехать к своему товарищу, проживающему на Тагилстрое. Потерпевший вместе с приятелем и его женой распивал спиртные напитки, которые покупал сам. На следующий день после застолья мужчина обнаружил в банковском приложении перевод денежных средств на сумму 100 тысяч рублей своему другу. После неудачных попыток дозвониться «заёмщику» связался с его женой. Тогда пострадавшему вернули 30 тысяч рублей и попросили немного подождать с остальной суммой. Позже приятель уехал в другой город и пропал. Когда мужчина понял, что долг ему не вернут, обратился в полицию.

«Полиция задержала подозреваемого для выяснения обстоятельств. Нерадивый друг признался, что не устоял перед соблазном, узнав о наличии у приятеля кредитки. Воспользовавшись моментом, когда гость уснул, взял его телефон, на котором не было пароля, и перевёл деньги на свой счёт», — уточняют в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.