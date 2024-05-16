У ТЦ «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле изменилась организация автомобильного движения

В целях повышения безопасности дорожного движения напротив ТЦ «Лента» на Уральском проспекте в районе дома № 64 изменён приоритет в движении транспортных средств. Участок автомобильной дороги ближе к дому № 64 на Уральском проспекте является главной дорогой. МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» установлены соответствующие дорожные знаки 2.4. «Уступите дорогу» и нанесена дополнительная дорожная разметка 1.13 «Уступи дорогу». Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств дорожного регулирования.