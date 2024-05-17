В Нижнем Тагиле грузовик раздавил насмерть водителя во время ремонта

Накануне, 16 мая, на улице Трикотажников во время ремонта грузового автомобиля Volvo в гаражном боксе погиб водитель. Как рассказали в ГИБДД Свердловской области, в момент запуска двигателя мужчина не обеспечил неподвижность автомашины, вследствие чего она начала движение и наехала на человека. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

«‎Установлено, что водительский стаж управления транспортным средством категории “С” у погибшего составлял 25 лет. Мужчина производил замену масляных фильтров автомобиля. Сотрудниками следственно-оперативной группы проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе расследования», — сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей внимательно относиться к проведению ремонтных работ и обеспечивать безопасность при их проведении, а также регулярно проверять исправность стояночной тормозной системы.