«Пассажир язык чуть не прикусил». Тагильский автолюбитель пожаловался на ухабистую дорогу на улице Кузнецкого

Автолюбитель из Нижнего Тагила по имени Денис обратился в редакцию АН «Между строк» с жалобой на качество дорожного покрытия в районе дома № 13 на улице Кузнецкого. По мнению мужчины, те неровности, которые сейчас имеются на проезжей части, несут непосредственную угрозу для водителей.

«Давно уже по этой улице не ездил и был неприятно удивлён такой “подставой”. Вроде бы ровная, на первый взгляд, дорога резко сменяется внушительной выбоиной. Местные о ней, разумеется, знают и едут здесь аккуратно, а вот я только перед самой ямой её заметил. И хотя моя скорость была всего 40 км/ч, но подкинуло автомобиль прилично. Мой пассажир даже язык чуть не прикусил. Думаю, что ГИБДД должна заинтересоваться этой проблемой и заставить дорожников устранить неровность», — рассказал тагильчанин.