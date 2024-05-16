В Чувашии осудили наркокурьера из Нижнего Тагила, задержанного с 26 килограммами мефедрона в багажнике (ВИДЕО)

Яльчикский районный суд Чувашии приговорил к семи годам колонии строгого режима наркокурьера из Нижнего Тагила Михаила К., который перевозил в багажнике автомобиля крупную партию наркотиков, сообщает МВД по ЧР.

Напомним, 27 декабря 2023 года на трассе М-12 в Комсомольском округе сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Toyota Camry по просьбе коллег из Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике. В багажнике машины были обнаружены 26 килограммов мефедрона и других синтетических наркотиков. Водитель пытался воспрепятствовать законным действиям полицейских, поэтому на него пришлось надеть наручники.

Яльчикский районный суд республики признал убедительными все доказательства, представленные следствием по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ранее судимому 35-летнему тагильчанину назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Автомобиль Toyota Camry, использовавшийся для совершения преступления, был конфискован по решению суда, которое пока не вступило в законную силу.

Отметим, что 35-летний Михаил К. работал начальником отдела безопасности ИК-13 Нижнего Тагила. В 2020 году был осуждён за мошенничество и оштрафован на 100 тысяч рублей.