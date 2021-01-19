На трассе под Нижним Тагилом автовоз с восемью автомобилями улетел в кювет

На трассе под Нижним Тагилом автовоз Mercedes-Benz​ с восемью машинами на посадочной палубе улетел в кювет. В аварии обошлось без пострадавших, однако все машины получили механические повреждения.

ДТП произошло около 9 часов утра на 114-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. Автовоз Mercedes-Benz, за рулём которого был 51-летний мужчина, совершая опережение другого автомобиля, не справился с управлением и улетел в кювет.

«Мужчина осуществлял перевозку автомобилей из города Ижевска в город Нижний Тагил, на посадочной палубе находилось восемь автомобилей “Лада-Веста”»,— сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель автовоза имеет стаж вождения 34 года, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, а в момент происшествия был трезв, добавили в ведомстве.