Минздрав Свердловской области подал в суд на местное СМИ из‑за новости о смертности от коронавируса

Минздрав Свердловской области подал иск в суд на портал 66.ru после публикации новости о смертности от COVID-19. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на представителей издания.

Областное Министерство здравоохранения посчитало неправдой расследование «Медиазоны» при участии «Медузы». Редакция получила доступ к внутреннему реестру министерства здравоохранения — Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Согласно этим данным, с апреля по ноябрь на койках для коронавирусных больных умерло почти 75 тысяч человек, в то время как федеральный штаб сообщал о 36,4 тысячах погибших. Портал 66.ru написал новость по материалам расследования «Медиазоны» и «Медузы».

В иске Минздрав требует признать информацию неправдой, утверждая, что факты из материала «не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию [министерства]». Однако какая именно информация порочит честь ведомства, в документе не сказано. Кроме того, они хотят через суд обязать издание опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу. Дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, первое заседание назначено на 27 января.