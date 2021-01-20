«Коммерсантъ» рассказал о чате московских полицейских с предложениями студентам подработки понятыми

У московских полицейских есть закрытые чаты в телеграме, в которых они предлагают подработку понятыми за 1–3 тысячи рублей, говорится в расследовании журналиста «Коммерсанта» Никиты Королёва.

По словам Королёва, в чате администраторы Яна и София публикуют предложения подработать — сфотографировать тома дела, выступить понятыми или поставить подпись под протоколом обыска. Большинство из 280 участников чата — студенты; один из них рассказал журналисту, что сидит в чате уже год и выезжал «поработать» во многие УВД Москвы.

Журналист «Медузы» Иван Голунов подтвердил, что знает о таком чате, который создали следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений, и опубликовал из него скриншоты. По его словам, самый частый адрес сбора для понятых — это здание УВД по ЗАО на улице Лобачевского.

В МВД заявили, что борются с правонарушениями среди личного состава, в том числе в интернете. В ведомстве сказали, что проверят информацию и дадут правовую оценку действиям предположительных сотрудников из чата.

В октябре Иван Голунов рассказал, что понятые по его делу получали вознаграждение за сотрудничество с полицией — они были знакомы с полицейскими, ездили вместе с ними в служебных машинах и получили от 1,5 до 2 тысяч рублей за участие в деле.