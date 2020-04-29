В Нововуральске заработала первая линия собственного завода по производству масок

В Новоуральске на площадке завода «Медсинтез» заработала первая линия по производству медицинских масок, закупленная в Китае главой компании «Сима-ленд» Андреем Симановским, со ссылкой на Фонд святой Екатерины пишет Znak.com.

Мощность нового производства составляет свыше 5 млн масок в месяц. Ожидается, что уже на этой неделе в регион прибудет вторая линия, после запуска которой производство масок удастся увеличить вдвое — до 10 млн изделий в месяц. Предполагается, что продукция прежде всего будет поступать в медицинские и социальные учреждения региона.

Ещё одна линия, приобретённая на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и начнёт работу на территории Челябинской области. Все они в совокупности, как ожидается, позволят снять вопрос с дефицитом защитных масок на Урале, оказавшихся чрезвычайно востребованными в условиях пандемии коронавируса.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».