Семейные скандалы, пьяные разборки и угрозы полицейским. Истории о службе в ППС Нижнего Тагила

2 сентября профессиональный праздник отмечают бойцы патрульно-постовой службы. В Нижнем Тагиле это подразделение называют «кузницей кадров», многие специалисты начинают свой путь именно в ППС. Так произошло и с нашим героем.

Роман Терещенко решил, что будет работать в правоохранительных органах ещё во время службы в армии кинологом на границе. Благодаря тому, что в детстве он дрессировал свою собаку, изучал её психологию и строение тела, Романа в 1995 году взяли на работу кинологом в роту № 3 отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Нижнетагильское». Спустя два года Терещенко стал командиром отделения, потом замкомандира взвода, после командиром роты № 3, а теперь он временно исполняющий обязанности командира батальона.

За плечами у майора Терещенко командировки в Чечню в 2000 и 2001 годах и служба в системе МВД более 24 лет. Сейчас его работа как врио командира батальона заключается в воспитании молодых полицейских, но ещё недавно он сам выезжал на вызовы, где его жизнь подвергалась опасности.

«Семейный скандал. Я был ответственным за подразделение на Вагонке, с ребятами приехал на заявку. Мы постучали в двери, нам ответил мужчина, сказал, что не впустит нас, хотя звонила его жена, говорила, что её муж поломал всю мебель, пытается чуть ли не убить её. Мы сказали мужчине, что, в принципе, он нам не нужен, пусть она подойдет и скажет, что у неё всё хорошо, тогда мы уедем. Он сказал: "Не пущу, я её убью". Естественно, мы должны были попасть в квартиру и понять, что там такое произошло, может быть, он её уже убил. Мы немного переиграли: она скинула ключи соседу, сосед принёс. Мы зашли в квартиру, и такая картина: она стоит, две её подружки, дети маленькие, а он в это время сидит на кухне, 30-сантиметровый нож точит. Он прямо так и сказал: "Сотрудники зайдут, я их зарежу". У меня пистолета не было на тот момент. Я говорю: "Клади нож, иди сюда". Увидев меня, он побежал, как бык на красную тряпку, с криками: "Я тебя убью!" То есть вопрос, как среагировать: либо специальное средство, либо оружие применять, либо рукопашный бой. В такой ситуации самым правильным было использовать спецсредство — газ. Классически в точку, остановил его этим баллончиком, двери закрыл, говорю: "Детей убирайте, а то сейчас газом надышимся". Он успокоился, говорю: "Клади нож, иди сюда". Я детей убираю, смотрю: летит нож. Я успел увернуться, нож воткнулся в стену», — вспоминает майор.

Принимать правильные решения за несколько секунд и замечать детали — главная задача полицейских, считает Роман Терещенко. Коллега майора Алексей Анкудинов в своё время наловчился с одного взгляда определять, преступник перед ним или мирный гражданин. Этот навык при работе в полиции необходим. На примере Алексея сотрудникам патрульно-постовой службы рассказывают, что важно знать и азы медицины, чтобы понимать, куда в случае обороны можно выстрелить так, чтобы человек остался жив.

«Это 2003 или 2004 год был. Поступило сообщение, что пьяный мужчина с ножом в подъезде на Вагонке. Наряд приезжает, и их встречает мужчина с монтировкой, кричит: "Я вас убью!" Ребята отбежали, пока оружие доставали, и получилось, что Алексей столкнулся с преступником в лоб. Он мог, конечно, убежать, вызвать помощь, безусловно, но Алексей просто достал пистолет, привёл в боевую готовность, как требует закон, сказал ему бросить нож. Мужчина не отреагировал и пошёл на полицейских. В это время Алексей произвёл прицельный выстрел, причём причинив минимальный ущерб гражданину. Он ему прострелил мякоть бедра, а вот если бы попал в паховую артерию, человек просто бы истёк кровью. А мы потом узнали, что гражданин употребил наркотики, перебрал с алкоголем, одному парню нос отрезал, другому брюхо проткнул — так, что все кишки наружу», — рассказал Роман.

По словам майора Терещенко, нужно работать не для отчётности, а для того, чтобы преступлений было меньше. Ежедневно в дежурную часть поступает порядка 200 звонков с разными жалобами. И время от принятия заявки до прибытия на место преступления должно быть минимальным. Обычно путь занимает 15–20 минут, но на счету каждая минута.

«2008 год. Вагонка. Поступает сообщение в 3 часа ночи о том, что женщина кричит в подъезде, наряд группы немедленного реагирования прибывает. А там такая ситуация: они встречают мужчину, а он пытается ввести в заблуждение сотрудника, говорит: вот тут пьяный лежит (а там реально пьяный лежал), вот, ребята, вас поэтому и вызвали, — вспоминает полицейский. — Но тут они слышат женское мычание в подъезде, заходят, наблюдают картину следующую: женщина была изнасилована этими же мужчинами. Она оказалась глухонемой. Если бы они несвоевременно прибыли, то не раскрыли бы это дело. После был судебный процесс, где я принимал участие в качестве сурдопереводчика. Этот язык я освоил ещё в детстве. К сожалению, бывает, что и глухонемые совершают преступления. Убийства я переводил, кражи, изнасилования».

Сотрудникам полиции приходится раскрывать не только криминальные преступления. Много заявлений и от тех, кто пострадал от мошенников, которые списывают средства с банковских карт.

«Преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка, говорят о том, что их карта заблокирована, и обманным путём узнают нужные данные, чтобы списать средства со счёта без участия гражданина. Мы, сотрудники полиции, просим тагильчан быть внимательнее и никому не сообщать номера своих банковских карт», — говорит майор.

Своими навыками и умениями Роман Терещенко хочет поделиться с молодыми полицейскими. В патрульно-постовой службе всего 400 человек, это примерно 1 полицейский на 1000 тагильчан, поэтому в подразделении ждут новых отважных сотрудников.