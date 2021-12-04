Город и люди. Главный редактор газеты «Тагильский рабочий» Серафим Мелентьев

Наверное, нет среди жителей города таких, кто не знал бы нашу городскую газету «Тагильский рабочий». Газету с богатой историей и непростой судьбой. Началась она ещё в 1905 году с листовок, написанных от руки рабочими-активистами из подпольных кружков РСДРП. А уже через год стала настоящей газетой «Рабочий» с тиражом в 700 экземпляров. Печатали газету в условиях глубокой конспирации. О местоположении подпольной типографии знали лишь три человека: редактор, наборщик и хозяин дома, где она размещалась. Только после революции и Гражданской войны стало известно, что газета версталась и печаталась в доме рабочего Ивана Павловича Самойлова на Новом тракте. Газета пользовалась огромной популярностью у рабочих Нижнетагильских заводов, железнодорожников, горняков. Неудивительно, что этим попытались воспользоваться представители разных политических партий, причём не без успеха. Так, в 1916–1917 годах газета «Рабочий» в основном транслировала позицию представителей партии меньшевиков, и борьба за большинство в редакционном совете продолжалась не один год. Несколько раз издание меняло название, но газета всегда оставалась именно городской, отражающей мнения тагильчан и рассказывающей обо всех сферах городской жизни.



Газета «Тагильский рабочий» (фото неизв. авт. / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/04/22-04-1960-80-1-.jpg)



Но если саму газету знает буквально каждый тагильчанин, то тех, кто эту газету делает, знают очень немногие. Сами о себе сотрудники «Тагилки» рассказывать не любят, а если и рассказывают, то больше о коллегах, которых, увы, уже нет в живых. Говорят, такова специфика профессии...

«О редакторах пишут мало. Многие представляют их этакими роботами, запрограммированными на строго определённый курс: сбился ведомый им корабль, то есть печатное издание, с курса, дал зигзаг — получает робот взыскание или отставку. Будто и нет у редактора иных качеств, чувств человеческих. Есть! И чувства, и мысли, которые отражаются во многих делах и судьбах, надолго запоминаются всеми, кто с редактором встречается и общается», — так Александр Дмитриевич Ермаков начинал свой очерк, посвящённый главному редактору «Тагилки» Серафиму Павловичу Мелентьеву.



Серафим Павлович Мелентьев (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(скан из книги «След на земле», ISBN 5895 16070-1)



Серафим Павлович Мелентьев родился в 1903 году в городе Кыштыме Челябинской области. Его детство прошло в непростое и драматичное для нашей страны время: кризис и Первая мировая война, революции 1917 года и Гражданская война, голод и разруха, тяжелейший послевоенный период. Вообще, о первых 25 годах жизни Серафима Мелентьева известно немного: рано начал работать, учился; так же, как и многие сверстники, активно занимался общественной работой, вступил в комсомол, затем в партию. На заводе стал писать в стенгазету, а затем организовал в Кыштыме самую настоящую рабкоровскую сеть. Его статьи заметили, стали предлагать писать заметки для городских и областных газет. А осенью 1930 года решением Кыштымского горкома ВКП(б) Мелентьев был назначен редактором новой городской газеты «Социалистический штурм»*.

28 октября 1930 года вышел первый номер этой газеты, которая за полтора-два года стала самым популярным печатным изданием в Кыштыме. Молодого редактора заметили в обкоме партии и предложили Серафиму Павловичу возглавить одну из многотиражек в Нижнем Тагиле. Было ли это предложение повышением? Трудно сказать. Но в Нижнем Тагиле открывались перспективы профессионального роста. После недолгих раздумий Мелентьев согласился и переехал со всей семьёй в Нижний Тагил.

Первоначально Мелентьевы разместились в бараке, а вскоре семья получила квартиру — две комнаты на втором этаже деревянного дома на Вые. Серафим Павлович был назначен редактором многотиражной газеты Высокогорского рудоуправления «Руду — гиганту!». Супруга, Ольга Алексеевна, тоже устроилась на работу — в библиотеку. Жили более чем скромно, держали своё хозяйство: огород, корову, домашнюю птицу. Управляться по хозяйству помогали дети.

Следующим назначением Мелентьева был пост редактора многотиражки треста «Тагилстрой» — газеты «За металл!». А через некоторое время поступило неожиданное предложение перейти в «Тагильский рабочий». Хотя толком поработать в главной общественно-политической газете Нижнего Тагила не удалось. Началась война, и Серафим Павлович сам пришёл в военкомат. На фронт удалось попасть не сразу: только в августе 1941 года Мелентьев был зачислен в штат формирующейся под Камышловом Уральской добровольческой 365-й стрелковой дивизии. Личный состав дивизии в сжатые строки проходил подготовку в Еланских лагерях Уральского военного округа и уже в конце октября был переброшен в Кинешму. Здесь 365-я стрелковая дивизия вошла в состав 28-й резервной армии. А Серафим Павлович оказался в редакции дивизионной газеты.

Боевой путь 365-я стрелковая дивизия начала в ноябре 1941 года под Москвой участием в Клинско-Солнечногорской наступательной операции. Действуя на главном направлении, дивизия вместе с 8-й танковой бригадой вела наступление на город Клин из района деревень Ручьи и Борщёвка. В первых числах декабря части 365-й дивизии освободили ряд населённых пунктов на своём участке боевых действий, но понесли тяжёлые потери. К завершению Клинско-Солнечногорской операции в строю осталось всего 6040 человек — половина из первоначального штатного состава. Дивизию передали в состав 29-й армии, брошенной на прорыв западнее Ржева, где уральцы оказались в окружении.

Серафим Павлович был в числе тех, кто с боями вышел из окружения под Ржевом. Службу он продолжил в 369-й Карачевской стрелковой дивизии в должности редактора дивизионной газеты «На штурм!». Работа в дивизионной газете не была безопасным занятием. Приходилось постоянно ездить на позиции под огнём противника и даже вступать в бой с врагом. Как в песне: «С “лейкой” и блокнотом, а то и с пулемётом...»



Редактор дивизионной газеты «На штурм!» майор С. П. Мелентьев

(фото неизв. авт., 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.polkmoskva.ru/upload/ft/tpic/993079w940h615auto.jpg)



Серафим Павлович прошёл войну почти от начала до конца. Победу встретил в немецком городке Казеков, в районе Бранденбурга. За годы войны получил два боевых ордена: Красной Звезды и Отечественной войны. Ему несколько раз предлагали остаться в армии. Однажды предложение поступило от самого маршала Жукова. Но Мелентьев каждый раз отказывался. Демобилизовался в 1946 году и сразу же поехал в Нижний Тагил.

http://historyntagil.ru/history/images_history/2015_400.jpg http://historyntagil.ru/history/images_history/2015_399.jpg Фрагменты выписки из наградных документов С. П. Мелентьева (фрагменты ориг. изображений)

В городе помнили Мелентьева и вскоре выдвинули на работу в райком партии. В послевоенные годы в городе ощущалась нехватка специалистов и опытных руководителей. Как человек партийный, Серафим Павлович не мог отказаться от номенклатурной работы. Кто знает, возможно, его дальнейшая карьера сложилась бы иначе, если бы не одно обстоятельство.

В те времена не было месяца, чтобы на заседании бюро горкома партии не поднимался вопрос о «Тагильском рабочем». Городская газета находилась в глубоком кризисе: не хватало сотрудников со специальным образованием, информация часто выходила с задержкой, содержание газеты было сухим и скучным. Из 25 тысяч экземпляров расходилось по подписчикам и продавалось в лучшем случае 16–17 тысяч. Газета давно стала убыточной. Тогда-то на бюро горкома партии и решили назначить главным редактором «Тагильского рабочего» Серафима Павловича Мелентьева.

Первое, с чего начал Серафим Павлович, был кадровый вопрос. В редакции тогда работало много сотрудников, не имевших специального образования, переученных в лучшем случае из учителей. Мелентьев поехал в Свердловск, встретился с ректором УрГУ Г. И. Чуфаровым и договорился о том, чтобы при распределении выпускникам факультета журналистики предлагали Нижний Тагил. Помогал в «вербовке» кадров среди студентов УрГУ и старший сын Серафима Павловича — Юрий (будущий министр культуры РСФСР), который тоже учился в университете. И уже через год штат газеты пополнился молодыми кадрами — выпускниками журфака УрГУ. В последующие годы в коллектив газеты влилось ещё много молодых профессионалов, большинство из которых оставались с газетой до самой пенсии.



С. П. Мелентьев с сыном Юрием (фото неизв. авт., 1980 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/iblock/f7d/f7d0898174359354c0a79239cf72af97.jpg)



Опыт подсказывал Мелентьеву, что без тесной связи с предприятиями, организациями, учебными заведениями города сделать газету интересной, близкой по духу для горожан нельзя. Поэтому он плотно занялся созданием рабкоровской сети. На каждом заводе, в каждой организации у газеты появились «свои люди». И вскоре в редакцию начала стекаться самая разнообразная информация с мест: о жизни трудовых коллективов, об их успехах и трудностях. Позднее по инициативе нового главреда была организована школа рабкоров.

Традиционными стали и встречи сотрудников редакции с горожанами. Новый главный редактор организовал выездные «летучки» — встречи корреспондентов газеты с рабочими, пенсионерами и студентами. Тагильчанам задавали единственный вопрос: «Какой вы хотите видеть нашу газету?» Все без исключения ответы записывались и разбирались на производственных собраниях. Какие-то предложения были неприемлемы, но находилось и немало разумных идей, которые вскоре были взяты редакцией в работу.



С. П. Мелентьев (второй слева) на встрече с рабкорами и общественниками в редакции

(фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения / http://историятагила.рф/history/images_history/2015_403.jpg)



Немало сделал Серафим Павлович и для технического оснащения газеты. Выбил новую ротационную машину производительностью 30 тысяч экземпляров в час. А после долгих переговоров добился выделения для редакции телетайпа. Благодаря стараниям Мелентьева у редакции появился свой легковой автомобиль. В этом помог легендарный маршал и депутат ВС СССР Георгий Константинович Жуков. Прежде корреспонденты шли на репортажи пешком или добирались на старенькой повозке, запряжённой лошадью.

К слову, первая в истории газеты автомашина волею случая оказалась на фотографиях, сделанных в Нижнем Тагиле московским фотографом Семёном Фридляндом для журнала «Огонёк» и газеты «Правда».



Редакционный автомобиль, попавший на несколько снимков С. О. Фридлянда для газеты «Правда» и журнала «Огонёк» (фото С. Фридлянда / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-s3.onedio.com/id-5978f75a7cf7ba930fddc0d3/rev-0/raw/s-bcf30edd89603379ddf08e35e33bd216e58e531f.jpg)



Большое внимание Серафим Павлович уделял работе с письмами читателей и требовал от своих сотрудников незамедлительно реагировать на просьбы и жалобы тагильчан. Очень скоро даже в области отметили, что работа коллектива газеты даёт положительный результат. Газета выгодно выделялась своевременным освещением событий в стране и городе, остротой подачи материала, наполнением. За короткий срок «Тагилка» увеличила тираж до 90 тысяч экземпляров. И спрос на газету продолжал расти. Дошло до того, что Союзпечать ввела лимиты на подписку «Тагильского рабочего». Газета стала не только окупать свои расходы, но и приносить прибыль.

Авторитет Мелентьева был необычайно большим и в городе, и в области. Как главный редактор городской газеты, Серафим Павлович был членом бюро горкома партии. Но этого ему казалось мало. По его настоятельной просьбе заместителя главного редактора ввели в состав исполкома городского совета, а заведующего экономическим отделом сделали постоянным членом городского комитета народного контроля.

О принципиальности и честности главреда «Тагильского рабочего» знали не только в городе, но и в области. Не раз и не два он отстаивал материалы своих сотрудников в высоких инстанциях. Не раз и не два его грозили снять с должности, но ни уговоры, ни угрозы никогда не могли повлиять на его позицию по спорному вопросу. Он никогда не боялся вышестоящего начальства и умел убеждать, а если и соглашался на компромисс, то только так, чтобы от этого была польза делу.

Те, кому довелось поработать с Серафимом Павловичем Мелентьевым, вспоминали, что внешне сдержанный и суховатый главред на самом деле был чутким и внимательным человеком. Он знал о своих сотрудниках всё, был в курсе их личных и семейных проблем. И всегда помогал, часто не дожидаясь, когда к нему обратятся за помощью напрямую.

При этом Серафим Павлович был очень скромным человеком. На работу приходил в военном френче, в рабочем кабинете держал только самое необходимое. До самого выхода на пенсию он вместе с женой жил в старом деревянном доме, а на работу и с работы ходил пешком. Лишь после ухода на заслуженный отдых ветеран войны майор запаса Мелентьев получил квартиру в хрущёвке, хотя ранее ему не раз предлагали благоустроенное жильё в новостройках. Однажды директор УВЗ Иван Васильевич Окунев предложил редакции «Тагильского рабочего» три квартиры в новеньких домах на улице Ильича: две для сотрудников и одну — персонально — для Мелентьева. Предложил не просто так: весь год «Тагильский рабочий» на своих страницах освещал трудовые будни завода, рассказывал о передовиках производства, о новых технологиях. Серафим Павлович поблагодарил Окунева за внимание к газете, но сразу же поправил: «Все три квартиры — для сотрудников. А мы люди военные, привычные. Да и уезжать с насиженного места не хочется». И двухкомнатная благоустроенная квартира была отдана многодетной сотруднице газеты.



Серафим Павлович Мелентьев с женой Ольгой Алексеевной и внуком Никитой

(фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagilka.ru/upload/resize_cache/iblock/58f/950_10000_1/58fa0a9677016702daf31999443311eb.jpg)



Главный редактор «Тагильского рабочего» Мелентьев был неудобен многим номенклатурщикам, партийным приспособленцам, бюрократам и в нашем городе, и в области. Видимо, поэтому, как только подошёл срок выхода на пенсию, Серафима Павловича торжественно «ушли». Обращения коллектива редакции, ветеранов войны, руководителей некоторых предприятий в горком партии с просьбами оставить Мелентьева у руля главной городской газеты остались без внимания. Однако и после выхода на пенсию Серафим Павлович продолжал живо интересоваться работой редакции, часто давал советы новому редактору, помогал в меру сил, писал заметки для газеты, ставшей для него родной.



Фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения / скан из книги «След на земле», ISBN 5895 16070-1



(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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* «Социалистический штурм», впоследствии — газета «Кыштымский рабочий» (прим. авт.).