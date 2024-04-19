Тагильский weekend топ-9: Тотальный диктант, Stand Up, прогулки по Вые и весенний квартирник

О том, чем заняться с 19 по 21 апреля

Отдых. Спокойный или активный? В кругу семьи, друзей или в гордом одиночестве? Как бы ни проходили ваши выходные — пусть их сопровождает хорошее настроение. О том, чем можно заняться и как провести свой досуг в этот weekend в Нижнем Тагиле, читайте в нашей подборке.

Юбилейная выставка дипломных работ студентов факультета художественного образования НТГСПИ (12+)

С 19 апреля по 8 сентября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Новая выставка приурочена к 65-летию художественно-графического факультета НТГСПИ-НТГСПА. В экспозиции представлено около 120 дипломных работ студентов факультета за 2019–2023 годы. Произведения выполнены в различных техниках. Во время обучения студенты факультета создают живописные полотна, выполняют серии графических работ и декоративных композиций, делают скульптуры, работают в сфере художественной фотографии и дизайна.

Концерт Ирины Самченко и Романа Брилёва (18+)

19 апреля в 20:00

в баре «Гора»

В пятницу в баре соберутся давние поклонники творчества дуэта Ирины Самченко и Романа Брилёва. Артисты исполнят 18 песен, которые пели в пору своей юности на различных мероприятиях.

Весенний квартирник «Согрею солнечным лучом…» (16+)

19 апреля в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В культурном центре продолжаются концерты к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Весеннюю программу с песнями и стихами о любви представит Дмитрий Обухов — тагильский автор-исполнитель, президент клуба авторской песни «Зелёная лампа» имени Шадрина, организатор бардовского фестиваля в Антоновске. На мероприятие потребуется запись.

Пешеходная экскурсия «По улицам старой Выи» (12+)

20 апреля в 13:00

Старт от историко-технического музея «Дом Черепановых» (Верхняя Черепанова, 1)

Выя — старейший район Нижнего Тагила, здесь в 1722 году начал работать медеплавильный завод, с момента запуска которого ведётся отсчёт истории города. Экскурсия начнётся от берега Выйского пруда, маршрут пройдёт по улицам Фрунзе, Липовый тракт, Черных. Прогулка позволит увидеть историю старого района с новых сторон. Длительность экскурсии — до полутора часов. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 017-16-63.

«Журфикс музыкальный» с Ольгой Кайгородовой (12+)

20 апреля в 16:00

в музее «Демидовская дача»

Серия встреч с интересными людьми Нижнего Тагила на «Демидовской даче» продолжается. В эти выходные гостем станет Ольга Игоревна Кайгородова — композитор, педагог, пианист, концертмейстер и аранжировщик. В сентябре 2005 года она начала свою музыкальную карьеру в родном городе: стала преподавателем фортепиано и концертмейстером в Детской школе искусств. В 2011 году окончила консерваторию и приступила к работе в Нижнетагильском колледже искусств на теоретическом отделении.

«Библионочь-2024» (0+)

20 апреля

на сайте Центральной городской библиотеки

В этом году акция пройдёт в онлайн-формате, но будет не менее интересной и увлекательной, обещают организаторы. Для старшего поколения подготовили раздел с познавательными лекциями. Родители найдут на сайте подборку изданий о путешествиях и по саморазвитию и смогут прослушать аудиокниги из электронной библиотеки «ЛитРес». Для молодёжи проведут игру по финансовой грамотности. Также участников ждут видеообзоры на южнокорейские книги и мангу, а маленьких тагильчан — мастер-классы по рисованию и викторина по мультфильмам.

Тотальный диктант (6+)

20 апреля в 13:00

в креативном кластере Samoro.doc и школах города

В этом году Тотальный диктант отмечает своё 20-летие. Автором текста стала уральская писательница и журналист Анна Матвеева. Впервые в этом году пройдёт детский диктант, его можно будет написать на семи площадках. Для участия необходимо зарегистрироваться на выбранной площадке на официальном сайте акции. Организаторы советуют обратить внимание на особые пометки: на каких-то площадках потребуется паспорт. Всего проверить свою грамотность можно будет на 15 точках в разных районах города.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» и ФК «Динамо Барнаул» (6+)

21 апреля в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавода» (Ильича, 2а)

В эту субботу тагильский «Уралец-ТС» сыграет домашний матч с футбольным клубом «Динамо Барнаул». Вход свободный.

Stand Up Comedy (18+)

21 апреля в 19:00

в баре «Гора»

Посмеяться в воскресенье — залог классного понедельника, считают тагильские стендаперы. Чтобы убедиться в этом, надо прийти на шоу.