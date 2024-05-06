6 мая в Нижнем Тагиле перекроют центральные улицы города

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Тагиле перекроют автомобильное движение по центральным улицам города для проведения генеральной репетиции парада к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в мэрии, с 18:30 до 21:00 закроют проспект Ленина от улицы Первомайской до проспекта Мира, а также проезд по улице Пархоменко от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса и по улице Вязовской от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. В Госавтоинспекции напомнили, что водителям заранее необходимо продумать пути объезда этих дорожных участков.

Также будет запрещена парковка транспорта 6 мая с 18:00 до 21:00 на проспекте Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира.