Эксперты оценили работу российских чиновников на «тройку с минусом»

Эксперты-экономисты из числа сотрудников РАН, МГУ, ВШЭ и других институтов оценили работу российских чиновников на «тройку с минусом», пишет РБК со ссылкой на опрос «Государство, гражданское общество, гуманитарный сектор экономики», который провела Новая экономическая ассоциация совместно с Институтом экономики РАН, экономическим факультетом МГУ, Государственным институтом искусствознания, Институтом национальных проектов и Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

В исследовании приняли участие 752 респондента, большинство из них — кандидаты (38%) и доктора наук (37%). Также в опросе приняли участие магистры (9%), специалисты (7%), студенты старших курсов (3%). Более половины опрошенных (52%) работают в вузах, 24% — в институтах РАН.

Респондентов просили оценить эффективность работы чиновников разного уровня по шкале от 1 (низкая эффективность) до 5 (высокая эффективность). Деятельность федеральных чиновников 36% респондентов оценили на «тройку», 19% — на «двойку», 14% — на «единицу». Каждый пятый опрошенный (21%) поставил их работе «четвёрку», на «пятёрку» её оценили чуть более 3% опрошенных, ещё 6% не стали отвечать на вопрос. Средняя оценка эффективности работы российских чиновников согласно опросу — 2,8.

В оценке деятельности региональных и муниципальных чиновников самой распространённой также стала «тройка» — её поставили 35%. В случае с региональными чиновниками 72,6% опрошенных оценили их эффективность на 1, 2 или 3, в случае с муниципальными — почти 75%. «Четвёрок» в первом случае 18%, во втором — 15%.