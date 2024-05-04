В Нижнем Тагиле пропал 56-летний Евгений Федорковский

В Нижнем Тагиле разыскивается 56-летний Евгений Федорковский. Мужчина вечером 1 мая ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Поисковики сообщают, что Евгений Геннадьевич живёт один, но его регулярно навещают родные. Ранее мужчина никогда не пропадал. Дома он оставил телефон, ключи и документы. Евгений проживает в Дзержинском районе, но может находиться в любой части города.

Если у вас есть информация о его местонахождении, сообщите на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52.