После теракта в «Крокусе» в Нижнем Тагиле могут закрыть единственный церковный приход в Северном посёлке из-за отсутствия денег на пожарную безопасность  

Храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона, находящийся на территории Северного посёлка, могут закрыть из-за отсутствия пожарной сигнализации. Об этом АН «Между строк» рассказали прихожане, которые обеспокоены дальнейшей судьбой церкви.

12 апреля храм с плановой проверкой посетили представители пожарного надзора и после осмотра помещения выявили ряд нарушений. Например, было зафиксировано отсутствие системы пожарной сигнализации, специально оборудованных выходов из лестничных клеток на улицу через противопожарные люки, документации на декоративно-отделочные материалы (линолеум) в молебном зале. Также в приходе не проведена обработка конструкций огнезащитным составом.

Как рассказал журналисту АН «Между строк» настоятель храма отец Анатолий, проблемы с надзорными органами действительно существуют, сейчас приход собирает посильную помощь от тагильчан.

По словам отца Анатолия, ранее ему не приходилось сталкиваться с такой проблемой — было достаточно иметь в наличии пожарные огнетушители. Но после трагедии в «Крокус Сити Холле» ужесточили требования ко всем зданиям разных категорий, в том числе к объектам религиозного назначения Ф3.7 (класс функциональной пожарной опасности, к которому относятся храмы, соборы, церкви).

В здании, построенном в 60-х годах прошлого века, раньше находился детский сад. С 2004 года оно перешло в безвозмездное пользование Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. В 2006 году на территории бывшего детского сада был организован реабилитационный центр для лечения наркозависимых фонда «Город без наркотиков». С момента постройки в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас церковным приходом занимается отец Анатолий.

«Я был на комиссии, и нам пошли на уступки и продлили срок на установку сигнализации до 25 мая. Сумма, которую нужно собрать для исправления всех нарушений, очень большая. Местные прихожане уже помогают нам, и это такое счастье. Я, бывало, ночами не спал, всё думал, как нам с этой ситуацией справиться. Если вы заметили, у нас в храме всё по-домашнему, и люди все нам уже как родные, каждый помогает как может», — рассказывает отец Анатолий.

Отметим, что епархия не несёт ответственности за приход и все расходы берёт на себя настоятель храма. Собрать сумму в размере почти 600 тысяч рублей для маленького прихода на окраине города почти невозможно. Основные прихожане церкви — это жители посёлка. По словам отца Анатолия, иногда к ним приезжают люди из других городов и даже могут остановиться на несколько дней.

Для прихожан закрытие церкви будет трагедией. На втором этаже находится детская комната с небольшой библиотекой, в которой есть интересные издания православных книг. Также в храме оборудована трапезная, где после службы верующие совместно принимают пищу. В храме есть старинные редкие иконы (например, икона Пресвятой Богородицы «Всецарица») и частицы мощей святого Серафима Саровского.

«Мы посещаем храм уже более 10 лет. Сюда ходит не так много людей, в основном это местные жители, которых мы уже всех знаем. В церковь удобно ходить всей семьёй. Для детей есть игровая комната. Многим либо лень посещать приход, либо нет интереса. В Северном посёлке процветает наркомания и алкоголизм. Если закроется единственный храм, то ничего хорошего не произойдёт. Ситуация только ухудшится. Например, пожилые люди вряд ли смогут себе позволить ездить на Вагонку в другой храм», — говорит прихожанин Сергей Ефимов.

В Пасху, 5 мая, в храме во имя великомученика и целителя Пантелеимона пройдёт праздничная служба, после которой состоится детский концерт.

По словам отца Анатолия, многие люди уже откликнулись на просьбу о помощи и вскоре будет заключён контракт на установку пожарной сигнализации. Но это не единственная проблема прихода. Если вы хотите узнать более подробную информацию, то можете обратиться к дочери настоятеля храма Алёне по телефону 8 (999) 563-63-39.