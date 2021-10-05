«Это вызов своему шаблонному восприятию». Кто такие медиаторы Уральской биеннале и почему они решили подружиться с современным искусством? 

Проекты Уральской индустриальной биеннале современного искусства этой осенью представлены сразу на двух площадках Нижнего Тагила: в музее искусств и создающемся творческом кластере «Самородок». В здании бывшего колледжа горожане могут познакомиться с выставкой-исследованием приглашённого куратора Александра Закирова «Тагильская школа. Художники и явления» (12+). Здесь до 10 октября включительно ежедневно проводятся экскурсии, на которых специально обученные люди — медиаторы — погружают зрителей в мир современного искусства и стараются сделать его более доступным и понятным. Журналист «Афиши МС» Екатерина Баранова поговорила с четырьмя медиаторами Уральской биеннале в Нижнем Тагиле о том, почему им захотелось стать проводниками в современное искусство и правда ли, что после прохождения школы медиаторов они стали разбираться в нём лучше художников.

Школа медиаторов в Нижнем Тагиле открылась этим летом впервые. В Екатеринбурге медиаторов обучают перед каждой биеннале. Её выпускники — интересующиеся искусством горожане — работают на всех площадках выставки в Екатеринбурге: они знакомят гостей с художественными концепциями, идеями авторов и различными видами современного искусства. Отметим, что в Екатеринбурге медиаторов обучают несколько месяцев, а в Нижнем Тагиле обучение продлилось всего месяц — это очень ускоренный курс молодого бойца-медиатора, говорят организаторы биеннале.

В школу медиаторов в Нижнем Тагиле записалось восемь девушек, но до финала обучения дошли семь. Все они работают в разных сферах, некоторые до попадания в школу медиации ничего не знали о современном искусстве и решили работать на биеннале, чтобы разобраться в нём и в своих отношениях с ним.

Дарья Рыжкова, 23 года, искусствовед

По профессии я искусствовед, современное искусство — основная область моей деятельности. Я всей душой люблю и обожаю тагильское искусство, это мой главный интерес в жизни на данный момент.

Так как я являюсь главным медиатором, то на выставке бываю практически каждый рабочий день, за исключением форс-мажоров. На выставку приходят совершенно разные люди, но в большинстве своём это молодёжь до 30 лет, которая как-то связана с какой-либо художественной тусовкой: это профильные студенты, художники, друзья художников.

К нам каждый день приходит хотя бы 5–7 человек. Это говорит о том, что определённый интерес, конечно, есть, но я, на самом деле, ожидала большего резонанса. Становится немного обидно оттого, что к нам приезжают посетители из Екатеринбурга и других городов, тратят целый день, чтобы посмотреть, что у нас в Тагиле есть интересного, а тагильчане, имея под боком такую шикарную выставку, проходят мимо.

Изначально я пошла работать медиатором на биеннале потому, что, по сути, это была единственная возможность поработать по своему профилю в Нижнем Тагиле. Работа на биеннале помогла мне окончательно систематизировать в голове информацию о «тагильской школе» и других явлениях, у меня сложился пазл о том, что и откуда началось, как развивалось…

Работать на постоянной основе в сфере современного искусства в Нижнем Тагиле — моя давняя мечта, но такой возможности просто нет, потому что по большому счету у нас нет институций, связанных с этим направлением. Нужно либо переезжать, либо организовывать свои институции, а это очень трудозатратно, когда нет финансовой поддержки. У нас есть специалисты, есть даже определённый интерес публики, но пока не будет какого-то внимания со стороны крупных компаний, мероприятия, связанные с современным искусством, у нас в городе так и будут появляться яркими, но короткими вспышками.

Организаторы биеннале молодцы, что расширяют свою сферу деятельности и организуют арт-резиденции в разных городах на Урале. Это круто, но это довольно короткая история.

Светлана Гончарова, 36 лет, маркетолог

Я человек с классическим университетским образованием в области социально-политических наук, с характерной тотальной критичностью и фактологическим мышлением. В моей голове всё было по полочкам, структурировано и находилось в алфавитном порядке. И здесь ключевое слово — «было», было до биеннале…

Подав заявку в школу медиатора, я сознательно и с большим трудом переместила себя в среду, где априори не может быть белого и чёрного, верного и неверного, где эмоция, посыл, идея обуславливают твоё восприятие. Я никогда не соприкасалась с современным искусством, а любое взаимодействие с работами современных художников можно было охарактеризовать мемом «ШО ЭТО?». Но при этом современное искусство вызывало интерес из разряда непонятного, таинственного, как практики экзорцизма. Поэтому решение стать медиатором на выставке именно современного искусства рассматривала как вызов своему привычному, стандартному, шаблонному восприятию.

Медиаторство — это не готовые экскурсоводческие истории по шпаргалке, это философия взаимодействия между посетителем и художником, где медиатор формирует повестку экскурсии, подсвечивая интересные для данной аудитории темы. Каждый медиатор и его медиация — это своя история, рассказанная сквозь призму личного опыта и ощущений.

К нам приходит разная публика. Есть много молодых ребят, чья судьба так или иначе связана с творчеством, и в таком случае медиация — это скорее обмен знаниями, энергией. У тех, кто впервые оказался на выставке современного искусства, некоторые произведения вызывают недоумение, и тогда мы уходим в совместные размышления: что считать современным искусством, кто рассудит, почему бумажные котлеты, унитаз или шпингалет могут иметь художественную ценность?

Работая медиатором, я поняла, что искусство может входить с чувствами в противоречивые отношения. И если ты готов принять вызов — welcome на 6-ю Уральскую индустриальную биеннале!

Анастасия Бусыгина, 27 лет, младший научный сотрудник Нижнетагильского музея искусств

Я увлекаюсь кино, изобразительным искусством, работаю акварелью, маслом, создаю художественные композиции в технике коллажирования. Я шла на медиацию не ради работы и заработка, а для получения нового опыта, знакомства и общения с людьми, причастными к искусству или влюблёнными в него. Мы проходили обучение на протяжении месяца, и уже на этом этапе было ощутимо причастие к чему-то большому и важному.

Я работаю на выставке в свободное время, для меня это место силы, поэтому свои выходные «жертвую» на выставку с удовольствием. С самого момента обучения у нас сформировалась сильная и разноплановая команда, я могу сказать, что познакомилась с людьми, которых могу назвать своими друзьями.

Экскурсия чаще всего — это монолог, а медиация — диалог, и она необязательно должна строиться на фактах о произведении. Мы практикуем различные игры, задаём вопросы посетителям, стараемся перевести общение в неформальное. Медиация больше про чувства, а экскурсия — про мысль.

На биеннале в Нижнем Тагиле приходят совершенно разные посетители. Особенно удивляет, что люди преодолевают большие расстояния, приезжают из других городов группами, семьями и в одиночку. Положительных отзывов гораздо больше, отрицательных я вообще не слышала. Коллекция довольна большая, 13 залов на двух этажах, поэтому каждый может найти что-то своё, что ему откликнется. Я считаю, что тагильчанам интересно современное искусство, ведь не просто так некоторые из них встают утром в свой выходной, чтобы посетить выставку.

Когда мы говорим об искусстве, то кажется, что речь идёт о тяжеловесной мысли. Медиаторы для того и нужны, чтобы помочь понимать, принимать современное искусство, отталкиваясь от любого опыта насмотренности или его отсутствия у посетителя. Иногда медиация проходит в форме игры, иногда с помощью ассоциативного мышления, а иногда получается вывести на личную историю.

Ирина Даренская, преподаватель социально-гуманитарного факультета НТГСПИ

В силу профессиональных интересов искусством, конечно, интересовалась. Но из всех медиаторов изначально самый «удалённый» человек от современного искусства — это я. Хотя в моём окружении, среди друзей, выпускников факультета были ребята, кто этим интересовался, писал об этом, говорил, так что примерно понимала, что происходило в этой плоскости.

Когда я увидела объявление о наборе в школу медиаторов, то сразу захотела, чтобы меня нашли! Причин несколько. Во-первых, в какой-то момент поймала себя на мысли о том, что на выставке в одной из галерей, смотря на работы, я не понимала их смысла, назначения, идеи. Это вызывало отторжение, какую-то безапелляционную критику. Я поняла, что мне нужно понять, узнать, разобраться, чтобы и дальше не отвергать современность как нечто чуждое и непонятное.

Второй мотив — профессиональный интерес. В этом году на социально-гуманитарном факультете нашего института открылись два очень интересных профиля подготовки: «Медиация и консультирование в социальной сфере» и «История и организация музейно-экскурсионной деятельности». Мне, как преподавателю, важно знать современные тренды в этих областях, интересные технологии, подходы, методики, чтобы потом использовать в образовательном процессе. И всё это я получила на образовательном интенсиве, который перед открытием выставки был организован для нас оргкомитетом биеннале. Для меня это была замечательная школа прокачки новых скиллов, которые я уже начала применять на практике.

Я не так много времени работаю на выставке, как хотелось бы. Каждую неделю у меня есть рабочая смена медиатора, и если я привожу студентов, то работаю с ними. И всегда это новый интересный опыт.

На выставку приходят разные люди. Я работала как с индивидуальными посетителями, так и с группами. В одно из первых «медиативных дежурств» была женщина из Екатеринбурга, которая специально приехала на выставку. Она инженер по образованию, всю жизнь проработала в конструкторском НИИ, у неё в сумке был журнал «Популярная механика», но она живо интересуется искусством! Мы очень интересно поговорили.

Знаковым для меня был ещё один посетитель — мама одного из организаторов выставки из Екатеринбурга. У неё был день рождения, и она приехала в этот день в Тагил, чтобы посмотреть выставку, которую создавал её сын. Мы с ней много говорили, рассуждали, интерпретировали работы. Было очень приятно потом читать её отзывы и слышать, что она стала по-иному смотреть на современное искусство.

Самая моя удивительная группа, кто много спрашивал и удивлялся, — это группа учеников класса, в котором учится моя дочь. Мне было важно и интересно посмотреть, как на современное искусство реагируют дети. Это было удивительное приключение по двум этажам современного искусства в окружении 9-летних детей! Интересно ли им это было? Да! И они очень ярко и живо всё трактуют и понимают.

Проекты Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле можно увидеть до 10 октября. Во втором здании музея искусств можно самостоятельно познакомиться с проектом Икуру Куваджимы «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином» (12+). Медиаторы работают в «Самородке» на выставке, посвящённой исследованию тагильского искусства. На этой выставке представлены работы более 40 местных художников разных поколений.

Обзорные экскурсии в будни проводятся в 18:00, в выходные — в 12:00, 15:00 и 18:00. Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа. Предварительной записи не требуется, вход свободный.