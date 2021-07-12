Команда индустриальной биеннале впервые открывает набор в школу медиаторов в Нижнем Тагиле

Команда 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства объявила набор медиаторов для работы на выставке «Краткая история современного тагильского искусства» (12+) в рамках программы арт-резиденций в Нижнем Тагиле. Интересующиеся современным искусством тагильчане смогут пройти бесплатное обучение и стать частью одного из крупнейших международных культурных проектов.

«Медиатор — это посредник между зрителем и искусством. В отличие от экскурсовода, медиатор вовлекает посетителей в беседу. Его цель — превратить выставку в пространство обмена эмоциями и взглядами, сделать посещение выставки интересным для зрителя с любым жизненным опытом», — объясняют в пресс-службе биеннале.

В школу медиаторов приглашают местных жителей старше 18 лет. Чтобы принять участие в курсах, нужно подать заявку до 20 июля. По итогам анкетирования кандидаты пройдут собеседование и начнут изучение материалов по выставке. А 27 июля, 12 и 13 августа преподаватели школы медиации Уральской индустриальной биеннале проведут офлайн-семинары.

Успешно прошедшие обучение ребята будут приглашены работать на выставку в «Самородке». Там с середины августа до начала октября будет представлен проект художника, куратора и сотрудника музейного центра «Площадь мира» в Красноярске Александра Закирова. Медиаторы биеннале в Нижнем Тагиле будут работать по гибкому графику: от одного до четырёх дней в неделю с 14:00 до 20:00 по будням, кроме понедельника, и с 12:00 до 20:00 в выходные. Обещают, что работа будет достойно оплачиваться.