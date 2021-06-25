Константинов как точка отсчёта. Художник из Красноярска исследует современное искусство Нижнего Тагила

В рамках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Нижний Тагил приехал художник из Красноярска Александр Закиров. Автору предстоит сделать большое исследование о современных художниках нашего города, отрефлексировать особенности тагильского искусства. Итогом станет выставочный проект «Краткая история современного искусства Нижнего Тагила» в здании бывшего колледжа «Самородок».

Александр Закиров приехал в Нижний Тагил на прошлой неделе и уже успел пообщаться с сотрудниками музея искусств и местными художниками. По его словам, во время общения с авторами он интересуется тем, что заставило их обратиться к актуальному искусству, кто на них повлиял.

«Я заметил, что все тагильские художники делают маски. Не знаю пока, как это объяснить логически. Также заметил, что по сравнению с Красноярском в Тагиле процветает стрит-арт именно у художников, а не у граффитистов. Здесь богато развита культура рисования стрит-арта именно у художников», — рассказал «Афише МС» Александр Закиров.

Закиров уже побывал на площадке, где будет показан проект. Художник и куратор арт-резиденции биеннале в Нижнем Тагиле Владимир Селезнёв планируют занять полтора этажа. На выставке будут показаны произведения тагильских художников, которые работают сейчас, и тех, кого уже нет.

Начало экспозиции будет посвящено Алексею Константинову, авангардисту, монументалисту, имя которого стало известно широкой публике только после его смерти. По мнению авторов исследования, с Константинова начинается точка отсчёта для современного искусства Нижнего Тагила. Они хотят привлечь внимание к его творчеству и напомнить о реставрации панно художника на доме № 40 по проспекту Ленина. Также Александр Закиров обещает создать мурал по мотивам работ Константинова на фасаде «Самородка».



Работы Алексея Константинова



«В рамках арт-резиденции биеннале будет три проекта. Один делает Икуру Куваджима в музее искусств, другим занимается Вадим Кондаков в Черноисточинске, над третьим работает Александр Закиров. У всех абсолютно разные проекты, но так или иначе связанные с местом, с людьми. Саша делает выставку тагильских художников, это его взгляд на историю тагильского искусства. Он будет общаться и с художниками, и с музейщиками. Конференции о современном искусстве, которые проводил музей ИЗО в 1999 и 2001 годах, были чем-то невероятным. Я сам помню, какое впечатление они произвели на меня и что именно тогда я решил, что современное искусство мне ближе», — говорит куратор арт-резиденции тагильчанин Владимир Селезнёв.

Познакомиться с итогами исследования Александра Закирова можно будет в конце августа 2021 года. В рамках Уральской индустриальной биеннале современного искусства к резиденции будет запущена программа маршрутов.