Ни один водоём Нижнего Тагила не прошёл проверку Роспотребнадзора

Вода в шести водоёмах Нижнего Тагила не соответствует санитарно-химическим показателям. Это река Иса, Ленёвское водохранилище, Муринские пруды, Нижнетагильский, Нижне-Выйский и Лайский пруды. В последних четырёх зафиксировано также несоответствие по микробиологическим показателям. Такой вывод сделали специалисты свердловского управления Роспотребнадзора после отбора и проверки проб воды в местах массового купания уральцев.

«Всего в рамках мониторинга в период с 15 мая по 24 июля 2017 года было отобрано и исследовано 528 проб воды поверхностных водных объектов, используемых для купания, на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели и 49 проб почвы на пляжах водоёмов Свердловской области», – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пробы почвы, взятые на семи свердловских пляжах, не соответствовали по индексу бактерий группы кишечной палочки. На некоторых территориях (пляж Южный озера Шарташ и пляж озера Балтым) были обнаружены яйца токсокар. Этот возбудитель обычно паразитирует у собак, волков, лисиц, песцов и других представителей семейства псовых. Черви поражают внутренние органы человека.

Сегодня на территории региона для отдыха населения используются 63 водоёма. Из них только два имеют необходимые санэпидзаключения – озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. В остальных водоёмах купаться не рекомендуется.

Агентство новостей «Между строк»