Кремль опроверг планы выдать Сноудена в качестве «подарка» Трампу

Россия не обсуждает с США вопрос выдачи бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс». Ранее NBC сообщал о планах Кремля передать Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Сноуден в Twitter назвал эту информацию подтверждением того, что он не сотрудничает с российской разведкой.

«Никакой темы никак не поднималось. В данном случае вряд ли это вопрос, по крайней мере, он никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», – заявил Песков.

Бывший сотрудник АНБ в марте 2016 года выражал желание вернуться на родину при условии «справедливого судебного разбирательства».

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил убежище и вид на жительство в России. В январе 2017 года сообщалось, что его вид на жительство продлён на три года. На родине ему грозит пожизненное заключение. Более 1 млн жителей США подписали петицию к бывшему президенту Бараку Обаме с просьбой о помиловании Сноудена. По их мнению, Сноуден «восстал против тайного шпионажа и нарушений Конституции», что даёт возможность называть его героем. В Белом доме заявили, что он не может быть помилован, так как Сноуден не заполнил необходимые документы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC