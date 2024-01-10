Какие события в Нижнем Тагиле привлекли внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина в 2023 году, и как часто его «личный контроль» помог довести дело до справедливого исхода

Александр Иванович Бастрыкин руководит Следственным комитетом России почти 13 лет. Ежегодно региональное отделение ведомства проводит множество проверок и заводит сотни уголовных дел. Наиболее резонансные дела глава СКР ставит на личный контроль. Сегодня АН «Между строк» вспоминает, какие события в Нижнем Тагиле привлекли внимание Бастрыкина в 2023 году и как часто его «личный контроль» помог довести дело до справедливого исхода.

Некачественная питьевая вода

Проверку информации о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле Бастрыкин поручил провести ещё в октябре 2022 года. Поводом для этого стал ряд публикаций в городских пабликах и местных СМИ, в которых подробно описывались жалобы жителей на грязную воду.

Накануне 2023 года в СК по поручению Бастрыкина из-за некачественного водоснабжения даже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Несмотря на всю серьёзность проверок и следственных действий, спустя 10 месяцев АН «Между строк» стало известно, что расследование было досрочно прекращено «в связи с отсутствием события преступления», что подтвердили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Сразу после опубликования этой информации Бастрыкин потребовал от своих региональных подчинённых отчитаться о результатах расследования уголовного дела и причинах его прекращения. Тем не менее сегодня можно констатировать, что даже «личный контроль» за ситуацией со стороны Бастрыкина не сделал водопроводную воду Нижнего Тагила питьевой, а лица, ответственные за качество водоснабжения в городе, так и не понесли никакого наказания.

Смерть младенца в детской больнице

24 декабря 2022 года в семье Томиловых произошла трагедия — умер пятимесячный ребёнок. По официальной версии, младенец скончался от нехватки дыхания и долевой пневмонии, однако родители уверены, что в смерти малыша виноваты врачи.

После инцидента проверки организовали региональные Минздрав и СК. Ход проверки СК взял на контроль Бастрыкин, затем он инициировал возбуждение уголовного дела. Незадолго до этого от проведения проверки отказались в прокуратуре.

Спустя три месяца после шумихи гибель пятимесячного ребёнка вновь стала активно обсуждаться. Дело в том, что назначенные в рамках следствия экспертизы, по оценке представителей СК, должны были завершиться сильно позже сроков давности привлечения к ответственности по уголовному делу, а значит, шансов наказать потенциально виновных в гибели сына у Томиловых не было. В дело вновь вмешался Бастрыкин и потребовал коллег ускориться. В итоге экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, доказала, что младенца можно было спасти, хоть он и был очень болен. В ноябре 2023 года семья погибшего мальчика решила защитить свои интересы в суде. В иске к детской больнице Нижнего Тагила родители потребовали по 5 млн рублей на отца и мать младенца в качестве компенсации морального вреда. На момент публикации суд не вынес решения по данному делу.

Квартира для сироты

В январе 2023 года инвалид-сирота из Нижнего Тагила Александр Смирнов получил положенную по закону квартиру. Случилось это спустя 10 лет после положенного срока, которые тагильчанин потратил на обивание порогов городской администрации и других ведомств местного и регионального значения. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда к решению вопроса подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а ход восстановления законных прав Смирнова был взят на контроль в центральном аппарате СК РФ. Подробности этой истории читайте в отдельном материале АН «Между строк».

Ребёнок получил ожоги в детском саду

Утром 25 января в детском саду № 77 на улице Тельмана двухлетняя малышка опрокинула на себя кружку с кипятком. Ребёнка госпитализировали в больницу, где диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени тяжести. Проведение проверки по данному факту под личный контроль взял председатель СКР, а региональное управление ведомства инициировало передачу материалов дела в СК. Воспитательницу, в чьей группе произошло ЧП, сначала привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем уволили. В августе 2023 года прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась взыскания с образовательного учреждения в пользу семьи девочки компенсации в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, заведующая дошкольным учреждением была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Смерти в медучреждениях Нижнего Тагила

За минувший год в Нижнем Тагиле набралось немало случаев смерти людей в медучреждениях, когда родственники умерших обвиняли в случившемся медиков. Помимо уже описанного случая гибели младенца, странная смерть настигла 35-летнюю тагильчанку, которая скончалась после плановой операции в Демидовской больнице.

После оказанной помощи, 16 декабря 2022 года, женщине стало хуже, 18 декабря её перевели в Екатеринбург в Свердловскую клиническую больницу № 1. Врачи пытались её спасти, но 21 декабря пациентка скончалась. Прокуратура в ходе проверки не обнаружила ошибок в оказании медицинской помощи, но нашла другие нарушения.

По факту смерти женщины в феврале 2023 года по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Другая смерть, но уже из-за несвоевременно оказанной помощи, произошла в марте, когда в ГБ № 1 скончалась 37-летняя тагильчанка Екатерина Евлашина. В этой же больнице в мае 2023 года умерла мать двоих детей 39-летняя Марина Ч., поступившая в больницу с жалобами на язвы на ногах. Если в случае с Екатериной родственники были уверены, что врачи вовремя не оказали ей помощь, то в случае с Мариной, по утверждениям супруга, врачебная ошибка случилась из-за того, что медики проигнорировали тяжёлый диагноз пациентки, о котором та не раз предупреждала. Женщина страдала диабетом. В качестве причин смерти в справке были указаны: сепсис, бактериальное воспаление лодыжки, гипертония и инсулинозависимый диабет.

В сентябре 2023 года беременная тагильчанка пришла на плановый осмотр в медучреждение. По информации местных СМИ, в тот день она должна была лечь на сохранение в роддом, однако, несмотря на имевшиеся у пациентки осложнения и патологии, в госпитализации ей отказали. По дороге домой женщина скончалась.

Оба эпизода были взяты на личный контроль руководителем СК РФ, однако о результатах проверок ничего неизвестно. Оба дела ещё не доведены до приговора суда.

Вырубка леса и щебёночный карьер

Тема строительства щебёночного карьера вблизи Ленёвского водохранилища также не была обделена вниманием со стороны Бастрыкина. Руководитель ведомства поручил провести процессуальную проверку по факту многочисленных публикаций неравнодушных общественников в соцсетях.

«Отмечается, что это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечёт невосполнимые потери для фауны», — говорилось в сообщении ведомства.

Впрочем, спустя 9 месяцев с момента поручения о результатах проверки ничего неизвестно. А вот коллеги-правоохранители из тагильской полиции достигли куда больших «успехов» и оштрафовали депутата городской думы Римму Ильину за несанкционированный митинг, организованный в знак протеста против вырубки леса и стройки промышленного объекта.

Нападение кавказцев на группу молодых людей в автомобиле

1 ноября около 07:30 группа мужчин кавказкой национальности напала на сидящих в машине молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Весь конфликт успела заснять девушка, сидящая на водительском кресле. Молодые люди подали заявление в отдел полиции № 18 и распространили видео нападения в социальных сетях.

По факту случившегося в СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о ходе расследования.

На сегодня известно, что уголовное дело ещё расследуется следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила. Как уточнил руководитель пресс-службы СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, продолжается выполнение необходимых процессуальных действий.

Психопат держал в заложниках жену и ребёнка

22 августа полицейские Нижнего Тагила штурмом взяли квартиру на Уральском проспекте, в которой 29-летний местный житель незаконно удерживал жену и ребёнка. Позже выяснилось, что мужчина состоял на учёте у врача-психиатра и имел за плечами несколько судимостей: за грабёж (ст. 161 УК РФ) и применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). В СК после инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего), а глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от коллег поделиться подробностями уголовного дела и взял его на контроль. О результатах расследования на момент публикации неизвестно.

Избитая девочка из школы № 56

Последняя на момент публикации громкая история, заинтересовавшая председателя СКР, случившаяся в Нижнем Тагиле, — избиение 11-летней девочки двумя одноклассниками.

Напомним, школьница в результате драки была госпитализирована, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, что характеризуется как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося собственные проверки организовали в полиции и прокуратуре, а в СК, помимо проведения проверки, было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс.

«В социальных медиа сообщалось, что 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле два брата-пятиклассника избили на улице одноклассников — сначала ударили мальчика, а затем ногами били 11-летнюю девочку-сироту. Отмечается, что мать братьев, поощряющая их действия, стояла рядом и снимала происходящее на видео. В следственном управлении СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), назначены судебно-медицинские экспертизы в целях установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью детей, допрашиваются свидетели, истребован характеризующий материал в отношении братьев и их родителей, изучаются условия их жизни и воспитания», — сообщили в СК.