Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых объяснить долгие сроки экспертиз по двум резонансным уголовным делам, связанным с гибелью людей в больницах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову объяснить длительный срок проведения экспертиз по двум резонансным уголовным делам, возбуждённым в Нижнем Тагиле после гибели людей в медучреждениях города.

«В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о длительном производстве экспертиз по двум уголовным делам, в рамках которых устанавливаются обстоятельства качества оказания помощи медицинскими работниками в Нижнем Тагиле. Главой ведомства поручено и. о. руководителя СУ СКР Анатолию Надбитову доложить по доводам, озвученным в передаче», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Внимание главы ведомства к уголовным делам по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) с затягиваемыми сроками проведения проверочных процедур привлёк сюжет программы «Человек в праве с Андреем Куницыным» (16+) телеканала НТВ, в котором журналисты рассказали о смертях младенца семьи Томиловых и 37-летней журналистки газеты «Машиностроитель» Екатерины Евлашиной.

В рамках расследования каждого из уголовных дел была назначена экспертиза, которая, по оценке представителей СК, завершится сильно позже сроков давности привлечения к ответственности по указанной статье.

Следует отметить, что до завершения экспертизы следователи не могут предъявить обвинение конкретным сотрудникам медучреждения, а значит, потенциально недобросовестные медики продолжат работать на прежнем месте. Более того, даже в случае, если их причастность к гибели людей будет доказана, все следственные действия и последующее судопроизводство должны уложиться в предусмотренные законом два года. Срок готовности экспертизы по факту смерти младенца, к примеру, назначен следователями на зиму 2027 года.