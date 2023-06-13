Страховщики нашли нарушения в лечении журналистки Екатерины Евланшиной, которая умерла в ГБ № 1 Нижнего Тагила

Страховая компания «Согаз» обнаружила ошибки в лечении журналистки из Нижнего Тагила Екатерины Евланшиной, которая скончалась в городской больнице № 1 Нижнего Тагила 25 марта 2023 года. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на адвоката семьи умершей Юлию Липинскую.

«По результатам экспертизы качества медицинской помощи врачами-экспертами, включёнными в Единый реестр ТФОМС, выявлены нарушения по профилям “скорая медицинская помощь” и “хирургия”, не выявлены нарушения по профилю “реаниматология и анестезиология”», — говорится в ответе страховой компании.

Напомним, 37-летняя журналистка газеты «Машиностроитель» Екатерина Евлашина 23 марта резко почувствовала себя плохо. По словам брата Екатерины Николая, у его сестры заболел живот. Она выпила обезболивающее, но это не помогло, ночью она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики поставили женщине обезболивающие уколы и уехали, посчитав, что в госпитализации нет необходимости, однако уже утром 25 марта её состояние заметно ухудшилось и она самостоятельно отправилась в больницу. В приёмном покое Екатерина потеряла сознание, а спустя несколько часов скончалась. Смерть журналистки получила широкую огласку в СМИ. По факту инцидента в СК была организована проверка, вопрос был взят на контроль лично руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.

Брат погибшей уверен, что его сестре была оказана несвоевременная помощь и неправильно поставлен диагноз. Согласно справке о смерти, женщина умерла от язвы двенадцатиперстной кишки, а также от гнойного перитонита и сепсиса.

По словам адвоката, в распоряжении потерпевшей стороны есть и другие документы, доказывающие ошибки в лечении Екатерины.

«Нарушения, выявленные в случае Евлашиной, были очевидны, с учётом имеющейся у нас медицинской документации. Что говорить о нарушениях, когда в медицинском учреждении Евлашиной не смогли установить верный диагноз за такое количество времени её нахождения в больнице, хотя это было возможно, если бы были проведены все необходимые диагностические мероприятия. Данный факт также подтверждается патологоанатомическим вскрытием, где указано о несоответствии диагнозов результатам вскрытия», — заявила Липинская.