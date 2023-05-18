Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о промежуточных итогах расследования гибели журналистки в ГБ № 1 Нижнего Тагила 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти Екатерины Евланшиной в ГБ № 1 Нижнего Тагила. Об этом сегодня ночью сообщил официальный канал ведомства.

«В СМИ сообщалось, что в Нижнем Тагиле родственники умершей в больнице девушки считают, что медицинские работники не оказали ей необходимой помощи, что послужило причиной её смерти. По данному факту следственным управлением СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление точной причины смерти молодой женщины», — говорится в посте Следкома.

Обязанность предоставить доклад о ходе расследования руководитель СКР возложил на и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова.

Напомним, 25 марта в городской больнице № 1 Нижнего Тагила скончалась 37-летняя журналистка газеты «Машиностроитель» Екатерина Евлашина. По словам брата Екатерины Николая, днём 23 марта у его сестры заболел живот, она выпила обезболивающее, но это не помогло, ночью она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики поставили женщине обезболивающие уколы и уехали, посчитав, что в госпитализации нет необходимости, однако уже утром 25 марта её состояние резко ухудшилось и она самостоятельно отправилась в больницу. В приёмном покое Екатерина потеряла сознание, а спустя несколько часов скончалась. Смерть журналистки получила широкую огласку в СМИ. По факту инцидента в СК была организована проверка, вопрос был взят на контроль лично руководителем ведомства Александром Бастрыкиным.

Брат погибшей уверен, что его сестре была оказана несвоевременная помощь и неправильно поставлен диагноз. Согласно справке о смерти, женщина умерла от язвы двенадцатиперстной кишки, а также от гнойного перитонита и сепсиса.