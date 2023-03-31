Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование смерти журналистки Екатерины Евлашиной в ГБ № 1 Нижнего Тагила

25 марта в городской больнице № 1 Нижнего Тагила скончалась 37-летняя журналистка газеты «Машиностроитель» Екатерина Евлашина. По словам брата Екатерины Николая, днём 23 марта у его сестры заболел живот, она выпила обезболивающее, однако это не помогло, ночью она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики поставили женщине обезболивающие уколы и уехали, посчитав, что в госпитализации нет необходимости, однако уже утром 25 марта её состояние резко ухудшилось и она самостоятельно отправилась в больницу. В приёмном покое Екатерина потеряла сознание, а спустя несколько часов скончалась. Смерть журналистки получила широкую огласку в СМИ.

Николай уверен, что в смерти сестры виноваты медики, поэтому обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить по факту смерти Екатерины уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял вопрос на личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Брат погибшей считает, что его сестре была оказана несвоевременная помощь и неправильно поставлен диагноз. Согласно справке о смерти, женщина умерла от язвы двенадцатиперстной кишки, а также от гнойного перитонита и сепсиса.