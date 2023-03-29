«Обследования проводились не в полном объёме, допускалась произвольная смена основного диагноза». Эксперты нашли нарушения в действиях врачей, лечивших младенца, который умер в больнице Нижнего Тагила

Эксперты страховой компании «Астрамед-МС» нашли нарушения в действиях врачей, лечивших пятимесячного младенца, который умер в детской больнице Нижнего Тагила, сообщает Е1.RU.

Трагедия в семье Томиловых произошла 24 декабря. Мама жаловалась медикам на одышку у ребёнка, но врачи выдали справку, что младенец здоров, на основании старых анализов и направили его на инъекцию «Синагиса» (препарата, который назначают для иммунопрофилактики инфекций нижних дыхательных путей). Спустя несколько часов после введения препарата мальчику резко стало плохо. Родители быстро привезли ребёнка в медучреждение, но спасти его так и не удалось.

После инцидента в Министерстве здравоохранения Свердловской области провели проверку по случаю смерти ребёнка и сообщили, что его гибель признана непредотвратимой. Эксперты компании «Астрамед-МС» согласились с выводами министерства, но при этом признали, что ребёнку своевременно не оказали помощь. Врачи должны были госпитализировать малыша сразу, как только заметили, что он теряет в весе. За весом младенца должны были внимательно следить, так как мальчик родился очень маленьким (всего 870 граммов).

«В ДГБ Нижнего Тагила обследования проводились не в полном объёме, допускалась произвольная смена основного диагноза. Госпитализация в стационар 23 декабря была несвоевременной. Учитывая симптомы дыхательной недостаточности, пациента необходимо было срочно госпитализировать силами скорой медицинской помощи. Не была оказана неотложная помощь в поликлинике, ребёнок поступил в стационар личным транспортом только через пять часов после ухудшения состояния», — отмечают эксперты страховой компании «Астрамед-МС».

По их заключению, мама малыша не отказывалась от вызова бригады скорой помощи, но тем не менее повезла его в больницу сама, где ребёнку оказали всю посильную помощь, однако было слишком поздно.

«Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние оставалось крайне тяжёлым, с отрицательной динамикой. Летальный исход был непредотвратим: ребёнок был чрезвычайно уязвим в отношении воздействия любого инфекционного фактора», — подытожили в СК «Астрамед-МС».

Страховая компания приняла решение оштрафовать детскую больницу Нижнего Тагила. Роспотребнадзор выдал предупреждение о недопустимости нарушений в заполнении медицинской документации и при ведении патронажа.

Юрист семьи Томиловых намерена написать жалобу в прокуратуру на заключение свердловского Минздрава, так как там не увидели нарушений в оказании медицинской помощи.

Ранее прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту гибели ребёнка. После этого председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту трагедии.