Председатель Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту гибели младенца в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребёнка в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Трагедия в семье Томиловых произошла 24 декабря, пишет E1.RU. Официальная причина гибели младенца — нехватка дыхания и долевая пневмония, хотя за два дня до этого врач районной поликлиники в Нижнем Тагиле убедила маму ребёнка Анну, что малыш здоров, проигнорировав его одышку и повышенную температуру.

Выдав справку, что младенец здоров, на основании старых анализов, маму с ребёнком направили на инъекцию «Синагиса» (препарат, который назначают для иммунопрофилактики инфекций нижних дыхательных путей).

Спустя несколько часов после введения препарата мальчику резко стало плохо. Родители быстро привезли ребёнка в медучреждение, но спасти его так и не удалось.

В пресс-службе областного Минздрава подтвердили случившееся и пообещали организовать собственную проверку. Также на днях стало известно, что прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту гибели ребёнка. После этого семья Томиловых направила в адрес председателя СКР обращение с просьбой разобраться в ситуации.