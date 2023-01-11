Областной Минздрав не будет увольнять врача нижнетагильской поликлиники после гибели пятимесячного ребёнка 

В Минздраве Свердловской области решили, что врач не виноват в гибели пятимесячного малыша в Нижнем Тагиле, скончавшегося 24 декабря от долевой пневмонии, сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным ведомства, эксперты провели оперативный клинический разбор оказания помощи ребёнку на всех этапах наблюдения и пришли к выводу, что основания для отстранения врача от работы отсутствуют.

Напомним, врач районной поликлиники признала младенца здоровым, проигнорировав симптомы заболевания: одышку и повышенную температуру. В результате ему поставили запланированную инъекцию «Синагиса» для иммунопрофилактики инфекций нижних дыхательных путей. Спустя несколько часов после введения препарата мальчику резко стало плохо, родители привезли ребёнка в медучреждение, но спасти его не удалось.

В областном Минздраве также отметили, что специалистами Демидовской городской больницы при оформлении предварительной справки о смерти ребёнка была допущена ошибка технического характера, а именно указан адрес одного из стационарных подразделений — Кузнецкого, 10. Фактический адрес смерти — Карла Либкнехта, 35. Исправления будут внесены в окончательную справку о смерти.

«У нас в документах неверный адрес стоит, где умер ребёнок: я привезла его в отделение на Карла Либкнехта, а в справке о смерти написано, что мальчик скончался по адресу Кузнецкого, 10», — рассказала мама малыша Анна Томилова.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели пятимесячного ребёнка в Нижнем Тагиле.